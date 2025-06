Le Vietnam salue l'accord de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran

Le 26 juin, en réponse à la question d’un journaliste sur la réaction du Vietnam à l’annonce, le 24 juin 2025, d’un accord de cessez-le-feu dans le conflit actuel entre Israël et l’Iran, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré :

« Le Vietnam salue l'accord de cessez-le-feu dans le conflit actuel entre Israël et l'Iran. Nous appelons les parties concernées à respecter sérieusement cet accord, en vue de créer des conditions propices à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Le Vietnam soutient les efforts visant à promouvoir les négociations et le dialogue sur la base du respect de la souveraineté nationale, des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies afin de parvenir à une paix durable et pérenne dans la région.». - VNA/VI