Le Vietnam s’affirme comme une destination idéale sur le marché touristique israélien

Dans le cadre de la 32e édition du Marché international du tourisme méditerranéen (International Mediterranean Tourism Market-IMTM) en Israël, un séminaire intitulé "Le Vietnam - destination idéale pour les touristes israéliens" s'est tenu le 1er février à l'hôtel Leonardo Plaza City Tower, à Tel Aviv.

L’événement a été organisé par la société Authentic Asia DMC, en collaboration avec le groupe Little Hoi An, Vietstar Cruises Investment JSC và Destination Chase. Il a réuni des représentants de l'ambassade du Vietnam en Israël, le conseiller commercial vietnamien en Israël Le Thai Hoa, des responsables de la compagnie aérienne Arkia, ainsi qu'environ 80 invités, dont des agences de voyage, des blogueurs de voyage et des influenceurs israéliens.

Le séminaire a mis en avant le potentiel touristique du Vietnam ainsi que les services proposés aux visiteurs, incluant des voyages organisés, des circuits sur mesure et des programmes destinés aux groupes. Les participants ont également échangé sur les orientations de coopération visant à développer des produits adaptés aux attentes des touristes israéliens pour la période 2026-2027.

Le Thai Hoa a souligné que l'ouverture de la ligne aérienne directe Tel Aviv - Hanoï constitue une étape importante dans le renforcement des échanges entre les deux pays. Cette liaison contribue à réduire la distance géographique, à faciliter l’accès au marché. Elle soutient en outre les communautés d’affaires des deux pays dans

l’exploitation des opportunités de coopération, en valorisant les atouts respectifs dans des secteurs à fort potentiel tels que le commerce, l’investissement, le tourisme, le travail et les services.

Le conseiller commercial a par ailleurs noté que la participation active des entreprises vietnamiennes au à l’IMTM intervient après l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange bilatéral entre le Vietnam et Israël (VIFTA). La présence d’un ensemble de services structurés et la compréhension de la culture locale contribuent à renforcer la promotion de l’image du Vietnam auprès du public israélien, a-t-il déclaré.

L'IMTM est le plus grand salon du tourisme professionnel en Israël et en Méditerranée. L'édition de cette année, qui aura lieu les 3 et 4 février à l'Expo Tel Aviv, rassemblera près de 200 stands et des représentants de plus de 50 pays. La présence des entreprises vietnamiennes marque une progression importante dans la promotion de l'image du pays au Moyen-Orient.

Les statistiques indiquent que les Israéliens ont effectué près de 9 millions de voyages à l’étranger en 2023 et plus de 7 millions en 2024, malgré un contexte difficile. Ces chiffres confirment le fort potentiel de ce marché pour des destinations lointaines comme le Vietnam.

La liaison aérienne directe Tel Aviv - Hanoï, exploitée par la compagnie israélienne Arkia, permet de réduire le temps de trajet à environ 12 heures, ouvrant de nouvelles perspectives de croissance pour le secteur touristique des deux pays et favorisant les échanges économiques et culturels bilatéraux. -VNA/VI