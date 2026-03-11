Le Vietnam s’affirme comme un maillon important de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung, chef du Comité directeur national pour le développement de l’industrie des semi-conducteurs, a déclaré que le Vietnam émergeait comme un maillon important de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs, en particulier dans les segments du conditionnement et du test des puces.

Dans l’après-midi du 10 mars, lors de la première réunion de l’année 2026 du Comité, Nguyen Chi Dung, a rappelé que ces derniers temps, les ministères et secteurs avaient activement et proactivement mis en œuvre les tâches et solutions prévues dans la Stratégie de développement de l’industrie des semi-conducteurs et le Programme de développement des ressources humaines pour ce secteur, notamment en levant les obstacles institutionnels et en perfectionnant le cadre juridique.

Parallèlement, le Vietnam poursuit l’objectif de développer l’industrie des semi-conducteurs en conciliant les intérêts, en équilibrant les relations avec les principaux partenaires, en attirant des investissements étrangers de manière sélective et en renforçant les capacités endogènes des entreprises nationales, a-t-il affirmé.

À ce jour, de nombreuses groupes technologiques de premier plan dans le monde ont investi et développé leurs activités au Vietnam, principalement dans les segments de l’assemblage, du conditionnement et du test des puces semi-conductrices.

De leur côté, les entreprises vietnamiennes participent progressivement à la chaîne de valeur mondiale en renforçant leurs capacités de conception, de production et de services dans ce domaine, tandis qu’un projet d’usine de fabrication de puces du groupe Viettel a été lancé.

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung s'exprime à la réunion du Comité directeur national pour le développement de l’industrie des semi-conducteurs. Photo: VNA

Selon le vice-ministre permanent des Sciences et des Technologies Vu Hai Quan, la Stratégie de développement de l’industrie des semi-conducteurs du Vietnam à l’horizon 2030, avec vision jusqu’en 2050, confie 38 programmes et missions aux ministères, secteurs et localités. À ce jour, 13 missions ont été achevées et 25 sont en cours de mise en œuvre, sans aucun retard enregistré.

Le Vietnam dispose d’environ 7.000 ingénieurs en conception de circuits intégrés, de plus de 6.000 ingénieurs et de plus de 10.000 techniciens travaillant dans les entreprises spécialisées dans le conditionnement, le test des puces et la production de matériaux et d’équipements pour semi-conducteurs.

Selon le vice-ministre des Finances Nguyen Duc Tam, à la date de mars 2026, les investissements directs étrangers dans le secteur des semi-conducteurs au Vietnam atteignaient près de 16 milliards de dollars à travers 228 projets.

Cependant, selon le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung, le développement de l’industrie des semi-conducteurs reste confronté à plusieurs défis liés au manque de ressources humaines de haute qualité, aux capacités de recherche et de développement, aux infrastructures techniques, aux mécanismes et politiques ainsi qu’au niveau de participation des entreprises nationales à la chaîne de valeur mondiale.

En conclusion de la réunion, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a souligné que le Vietnam avait pris la bonne direction et posé les premières bases importantes pour le développement de l’industrie des semi-conducteurs. Il a proposé le mot d’ordre d’action du Comité directeur pour l’année 2026 : « Mise en œuvre résolue – Coordination synchronisée – Concentration sur les priorités – Résultats concrets », avant de confier des tâches précises aux ministères, organismes, localités et entreprises concernées. -VNA/VI