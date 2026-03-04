Le Vietnam s'oppose au recours à la force contre les nations souveraines

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: ministère des Affaires étrangères

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a réaffirmé le 3 mars l'opposition du Vietnam au recours à la force contre la souveraineté, en réponse aux questions des journalistes concernant la récente escalade des tensions au Moyen-Orient.



Elle a rappelé que la position du Vietnam avait été clairement exprimée le 28 février 2026. Le pays s'oppose au recours à la force contre les nations souveraines, et en particulier aux attaques contre les infrastructures civiles entraînant des pertes en vies humaines. De telles actions ont causé des dommages considérables et continuent de menacer la vie, la sécurité et les intérêts des civils, y compris des citoyens vietnamiens, dans la région, tout en déstabilisant l'activité économique et en compromettant la paix et la stabilité aux niveaux régional et mondial.



« Le Vietnam appelle toutes les parties concernées à agir avec responsabilité, à respecter scrupuleusement le droit international, la Charte des Nations Unies et les résolutions pertinentes des Nations Unies, à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des nations, à reprendre les négociations et à créer des conditions favorables au dialogue en vue de résoudre tous les différends par des moyens pacifiques, pour le bien des peuples et pour la paix, la stabilité et le développement de la région et du monde », a déclaré la responsable. -VNA/VI