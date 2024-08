Le Vietnam s'intéresse de plus en plus aux produits de consommation écologiques

Les Vietnamiens sont de plus en plus informés et conscients de la nécessité de donner la priorité aux choix de consommation écologique. Parallèlement, la plupart des entreprises sont conscientes du rôle de la production durable pour l'amélioration de leur compétitivité et leur développement à long terme, mais de nombreuses difficultés subsistent en matière de ressources en capital, de technologies...

La production et la consommation durables ont une signification et une place particulièrement importantes dans le processus de développement durable, non seulement au Vietnam mais aussi au niveau régional et mondial.

Les entreprises jouent un rôle important dans la production de produits verts pour répondre aux besoins des consommateurs. Les entreprises ont participé de manière proactive aux activités de production verte, en particulier dans le contexte de l'engagement du Vietnam à réduire ses émissions de carbone, a déclaré Hô Tung Bach, du Comité national de compétitivité.

Selon Hô Tung Bach, il existe clairement une interaction entre les consommateurs et les entreprises. Les consommateurs choisissent et évaluent les produits écologiques, ce qui incite les entreprises à continuer de développer la production verte. Les entreprises fournissent des informations et des produits écologiques répondant aux besoins des clients.

En outre, le gouvernement promulgue de nombreuses politiques et mesures pour soutenir et définir les responsabilités des entreprises en matière de production et de consommation durables ; et prend des mesures de soutien telles que fourniture d'informations, contrôle de l'information et soutien financier pour réduire les coûts de production.

Cependant, selon Hô Tung Bach, de nombreux défis subsistent, tels que des coûts de production verts plus élevés, qui nécessitent des ressources importantes, notamment dans la phase d'investissement initiale. Cela conduit à ce que le coût des produits écologiques soit souvent plus élevé que celui des produits conventionnels et que le niveau de revenu général des habitants.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, la demande des consommateurs vietnamiens pour les produits verts a augmenté en moyenne de 15 % par an entre 2021 et 2023. 72 % des consommateurs vietnamiens se déclarent prêts à dépenser davantage en produits écologiques. Cela montre la prise de conscience et l’intérêt croissants de la population pour les questions de protection de l’environnement. -VNA/VI