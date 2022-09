Le Vietnam s'impose 4 à 0 contre Singapour lors d'un match de football amical

Le Vietnam a battu Singapour 4 à 0 lors d'un match dans le cadre du tournoi international de football amical à Ho Chi Minh-Ville mercredi soir 21 septembre.

L'entraîneur sud-coréen Park Hang-seo du Vietnam a emmené une équipe avec de nombreux jeunes joueurs au match amical, tandis que l'entraîneur Takayuki Nishigaya de Singapour n'a pas non plus déployé son équipe la plus forte.

Photo: VNA

Le premier but a été marqué par le joueur chevronné Nguyen Van Quyet à la fin de la première mi-temps.

Les trois autres buts du Vietnam sont survenus en deuxième mi-temps grâce à Nguyen Thanh Nhan, Ho Tan Tai et Khuat Van Khang.

Le tournoi international de football amical réunit le Vietnam, Singapour et l'Inde.

Les prochains matchs auront lieu entre Singapour et l'Inde le 24 septembre, et entre le Vietnam et l'Inde le 27 septembre. -VNA/VI