Le Vietnam s'illustre avec brio aux MOSWC 2023 et ACPWC 2023

Six candidats vietnamiens ont remporté une médaille d'argent et deux de bronze lors de la cérémonie de remise des prix du Championnat du monde d'informatique bureautique (MOSWC 2023) et du Championnat du monde de design graphique (ACPWC 2023), tenue le 2 août en Floride, aux États-Unis.

Nguyen Thi Thanh Truc, de l'Université maritime du Vietnam, remporte l'argent lors du du Championnat du monde d'informatique bureautique (MOSWC 2023). Photo: laodong.vn

Les lauréats sont Nguyen Thi Thanh Truc, de l'Université maritime du Vietnam, qui a remporté l'argent, Dang Thi Minh Anh du lycée d'excellence Le Hong Phong et Hoang Thuy Linh, de l'Université du commerce extérieur, qui ont chacune décroché une médaille de bronze. Deux candidats vietnamiens ont également été classés dans le top 4 et top 6 des meilleurs élèves au niveau mondial, portant ainsi à cinq le nombre de Vietnamiens honorés lors de la finale de ce concours mondial.

Le MOSWC est une compétition annuelle rassemblant des centaines de milliers de jeunes passionnés par les applications Microsoft Office Word, Excel et PowerPoint.

En ce qui concerne le Championnat du monde de design graphique 2023, une lycéenne vietnamienne, Bui Minh Tra, du lycée Chu Van An (Hanoi), a été classée parmi les 8 meilleurs élèves du monde, tandis que Ngo Hoang Phu, étudiant à l'Université Van Lang, a remporté le Prix du public.

Grâce à ces performances, le Vietnam est devenu l'une des deux équipes ayant remporté le plus grand nombre de récompenses lors de la phase finale de ce concours.

Ces résultats portent à 21 le nombre total de médailles remportées par l'équipe vietnamienne lors de ces deux grandes compétitions mondiales au cours de ces 14 dernières années, dont quatre d'or, quatre d'argent et 13 de bronze.