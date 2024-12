Le Vietnam s'engage fermement à contribuer aux efforts d'aide humanitaire de l'ONU

L'ONU a organisé mardi 10 décembre à New York une conférence de haut niveau pour les donateurs au Fonds central d'intervention d'urgence (CERF), qui permet aux agences humanitaires de fournir une assistance quand des crises surviennent.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a exhorté les États membres à faire davantage d'efforts et appelé de nouveaux donateurs à se manifester, afin d'atteindre l'objectif annuel d'un milliard de dollars pour soutenir les allocations au cours de l'année à venir.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Do Hung Viet a apprécié le rôle et l'efficacité pratique du CERF dans le soutien de nombreux pays à répondre aux crises humanitaires. Il a donné l'exemple d'une aide d'urgence de 2 millions de dollars aidant le Vietnam à surmonter les conséquences du typhon Yagi en septembre 2024.

Le diplomate vietnamien a appelé les pays et les partenaires donateurs à répondre à l'appel du secrétaire général de l'ONU pour aider le CERF à mobiliser suffisamment de ressources pour répondre aux besoins humanitaires mondiaux.

A cette occasion, Do Hung Viet a affirmé le ferme engagement du Vietnam dans les efforts d'aide humanitaire, aidant les personnes à retrouver leur vie après les catastrophes naturelles et les catastrophes.

Outre des contributions annuelles au CERF, ces dernières années, le Vietnam a versé plus de 500 000 dollars par le biais du CERF pour soutenir le peuple d'Ukraine et de Syrie, et 500 000 dollars au peuple palestinien via l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Le Vietnam a également fourni plus de 2 millions de dollars d'aide bilatérale à des pays touchés par des catastrophes naturelles et a envoyé pour la première fois des forces de secours en Turquie après le tremblement de terre historique dans ce pays en 2023.

Le CERF a été créé en 2005 par l'Assemblée générale des Nations Unies et constitue l'un des principaux moyens de fournir un financement humanitaire rapide et flexible dans des situations telles que les conflits ou les catastrophes liées au climat, tout en investissant dans des mesures d'anticipation. Depuis lors, plus de 9 milliards de dollars ont été octroyés pour aider les populations de plus de 100 pays et territoires. Le Fonds est géré par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). -VNA/VI