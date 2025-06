Le Vietnam s'engage activement pour la conservation et l'utilisation durable de l'océan

Le Premier ministre Pham Minh Chinh participera à la 3ᵉ Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la mise en œuvre de l’Objectif de Développement Durable (ODD) n°14, consacré à la gestion durable des océans, qui se tiendra à Nice, en France, à l’invitation du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et du président français Emmanuel Macron.



Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, la participation du Premier ministre vietnamien traduit un message clair et cohérent : le Vietnam est un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale, engagé pour un avenir commun prospère et un développement durable.



Depuis son adhésion aux Nations Unies le 20 septembre 1977 en tant que 149ᵉ membre, le Vietnam est reconnu comme un acteur actif au sein de l'organisation, notamment dans la promotion et la mise en œuvre des ODD.



Le Vietnam se distingue par sa participation active aux forums internationaux sur le développement durable, la signature de nombreux accords de libre-échange, le soutien des organisations internationales pour la mise en œuvre des ODD, ainsi que l’intégration proactive des enjeux du développement durable dans les forums multilatéraux. Par sa présence à ces mécanismes, le Vietnam affirme son rôle de partenaire fiable, tout en s’associant aux efforts mondiaux pour faire face aux défis communs tels que la sécurité maritime, les catastrophes naturelles, le changement climatique, la sécurité alimentaire ou encore la gestion des ressources en eau.



Le Vietnam œuvre pour un développement durable de l’économie maritime, en s’appuyant sur la croissance verte, la conservation de la biodiversité, la protection des écosystèmes marins et l’harmonisation entre développement économique et protection de l’environnement. Le pays répond de manière proactive au changement climatique et à l’élévation du niveau de la mer, tout en renforçant la coopération régionale et mondiale. La Conférence des Nations Unies sur les océans (ONUC) s’inscrit pleinement dans les priorités stratégiques du Vietnam qui souhaite renforcer la coopération internationale pour une gestion, une conservation et une utilisation durable des mers et des océans.

Des habitants de la province de Phu Yên participent au nettoyage de la plage de Hon Yên. Photo : VNA

Lors de cette conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh représentera les pays de l’ASEAN pour prononcer un discours important, réaffirmant la position constante de l’ASEAN en faveur du multilatéralisme, du respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et de la nécessité de relever collectivement les défis maritimes et océaniques. Il partagera également les mesures fortes mises en œuvre par le Vietnam pour réaliser l’ODD 14, portant sur la conservation et l’exploitation durable des océans, des mers et des ressources marines.



En marge de la Conférence, le Premier ministre coprésidera avec les présidents de la Colombie et de l’Irak le Sommet sur les deltas du monde face au changement climatique, témoignant de la volonté du Vietnam de contribuer activement aux efforts communs pour protéger et valoriser les zones deltaïques, essentielles pour le développement durable des nations. Le Premier ministre participera aussi à plusieurs activités économiques et maritimes à Monaco, à l’invitation du Gouvernement de la Principauté.



Selon la vice-ministre Lê Thi Thu Hang, cette participation illustre l’engagement clair du Vietnam à être un acteur responsable de la communauté internationale, à promouvoir le multilatéralisme, le rôle central des Nations Unies et le respect du droit international, notamment la CNUDM de 1982.



Elle contribue à transmettre un message fort d’un Vietnam proactif, positif, responsable, et prêt à coopérer pour un océan bleu, pacifique, stable, durable et prospère, conformément aux objectifs de la conférence.-VNA/VI