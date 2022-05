Le Vietnam s'engage à créer des conditions favorables aux investisseurs japonais

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a reçu le 25 mai le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Yuji Kuroiwa et celui de la préfecture de Gunma, Ichita Yamamoto, dans le cadre de sa visite de travail au Japon.

Il a remercié l'autorité des préfectures de Kanagawa et de Gunma pour avoir soutenu les Vietnamiens dans la région au cours des dernières années, en particulier lors de l'épidémie de COVID-19. Il a hautement apprécié les efforts des deux localités pour organiser des activités d'échanges culturels avec le Vietnam même pendant la période épidémique, tout en affirmant que ces activités contribuaient à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Pham Binh Minh a suggéré que les préfectures de Kanagawa et de Gunma prennent des mesures pour encourager leurs entreprises à investir au Vietnam et s'est engagé à offrir les meilleures conditions à leurs activités commerciales.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh (droite) et le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Yuji Kuroiwa. Photo : VNA



De leur côté, les deux gouverneurs se sont engagés à faire plus d'efforts pour promouvoir les échanges économiques et culturels avec le Vietnam, et ont exprimé leur souhait de recevoir davantage des stagiaires vietnamiens. Le gouverneur Kuroiwa a partagé avec le vice-Premier ministre Pham Binh Minh le plan de sa préfecture de reprendre l'organisation du Festival du Vietnam à Kanagawa en septembre et du Festival de Kanagawa au Vietnam en novembre de cette année.

Auparavant, Pham Binh Minh avait visité et travaillé avec l'ambassade et des agences de représentation du Vietnam au Japon. Il a tenu en haute estime les contributions de l'ambassade et des agences de représentation vietnamienne dans la promotion des relations entre les deux pays. L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, a informé le vice-Premier ministre Pham Binh Minh des relations Vietnam-Japon et de la situation des Vietnamiens dans ce pays d'accueil.

Le même jour, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a eu une séance de travail avec l'Association des intellectuels vietnamiens au Japon.

Selon les prévisions, jeudi matin, le vice-Premier ministre participera à la 27e Conférence internationale sur l’avenir de l’Asie à Tokyo (FOA 2022). Dans l’après-midi, il recevra le secrétaire général du Parti libéral-démocrate au pouvoir Toshimitsu Motegi et le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi, puis assistera à une réception offerte par le Premier ministre Kishida Fumio. -VNA/VI