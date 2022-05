Le Vietnam s'engage à coopérer avec l'ONU dans la lutte contre le terrorisme

Le Vietnam s'engage à coopérer étroitement avec l'Organisation des Nations Unies (ONU) et les autres pays dans la lutte contre le terrorisme, a affirmé lundi le ministre de la Sécurité publique, To Lam.

Lors d'une séance de travail avec Vladimir Voronkov, secrétaire général adjoint au Bureau des Nations Unies contre le terrorisme, le mai 16 à New York, le ministre To Lam a apprécié le soutien accordé par l’ONU à la prévention et au contrôle du terrorisme et de l'extrémisme violent en Asie du Sud-Est, et au Vietnam en particulier.

Il a souligné l'urgence de la coopération dans la promotion du multilatéralisme à l'échelle mondiale et dans le renforcement et l'amélioration de l'efficacité des mécanismes de coopération régionaux et internationaux, dont ceux de l'ONU.

Vladimir Voronkov, secrétaire général adjoint au Bureau des Nations Unies contre le terrorisme. Photo: VNA



Affirmant le soutien du Vietnam aux efforts de la communauté internationale dans la recherche de solutions efficaces visant à contrôler et à éliminer le terrorisme, le ministre vietnamien a demandé de l’aide au pays dans la lutte contre le terrorisme et dans la sécurité aérienne grâce à la mise en place d'un programme de lutte contre le terrorisme axé sur les déplacements et de modèles d'évaluation des menaces (Programme TAM).

Vladimir Voronkov a remercié le ministère vietnamien de la Sécurité publique pour sa coopération active et responsable dans la mise en œuvre des programmes et initiatives de l'ONU dans la lutte contre la criminalité transnationale, dont le terrorisme et l'extrémisme violent.

Il a exprimé le souhait que le ministère continue de participer à la lutte contre le terrorisme et d’envoyer des officiers expérimentés dans des organes de l'ONU, dont le Bureau de lutte contre le terrorisme. -VNA/VI