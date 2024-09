Le Vietnam s'engage à continuer de soutenir le développement des femmes

Discours enregistré en vidéo de la vice-présidente du Vietnam Vo Thi Anh Xuan, lors de la session plénière du 4e Forum féminin eurasien, le 18 septembre. Photo: VNA

Le Vietnam réaffirme son engagement à soutenir le développement des femmes, en leur offrant des opportunités d'accéder aux tendances positive contemporaines et de contribuer davantage aux objectifs nobles établis par l'Organisation des Nations Unies, a souligné la vice-présidente du Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, dans son discours enregistré en vidéo lors de la session plénière du 4e Forum féminin eurasien, qui s'est tenue le 18 septembre.

Sa participation est effectuée à l'invitation de la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a apprécié le rôle et les contributions significatives du Forum, le considérant comme une plateforme d'échange et de partage d'opportunités, de défis et de mesures visant à valoriser le rôle des femmes dans tous les aspects de la vie sociale.

Elle a affirmé que le Forum a transmis un message puissant sur l'importance des femmes pour le développement national, et aussi leur impact approfondi sur la paix et le développement durable à l'échelle régionale et mondiale.

Vo Thi Anh Xuan a mis en avant les réalisations importantes du Vietnam en matière de développement socio-économique, soulignant le rehaussement de la position du pays sur la scène internationale. Elle a noté que le rôle et le statut des femmes vietnamiennes se sont considérablement améliorés dans tous les domaines de la vie sociale, notamment dans les secteurs politique et économique.

Elle a souligné la nécessité de placer les femmes, en tant qu'ambassadrices de la paix et de la compassion, au centre des efforts visant à promouvoir le dialogue, à instaurer la confiance et à renforcer la coopération pour construire ensemble un monde de paix, de bonheur et de prospérité.

Lors de la séance plénière, le président russe Vladimir Poutine a affirmé l'importance de la participation active des femmes dans le processus de construction d'un monde multipolaire, équitable et véritablement libre.

La présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, a mis en exergue le rôle essentiel que les femmes devraient jouer dans la formation d'un ordre mondial plus juste, plus équitable et plus humain, particulièrement dans le contexte géopolitique mondial complexe actuel.

Le Forum féminin eurasien, organisé tous les trois ans depuis 2015, est une initiative conjointe du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et de l'Assemblée interparlementaire de la Communauté des États indépendants (CEI). Son objectif est de promouvoir le rôle des femmes dans tous les domaines en vue de bâtir un monde de paix, de prospérité et de développement durable.

L'édition de cette année, qui se déroule du 18 au 20 septembre à Saint-Pétersbourg, en Russie, a pour thème "Les femmes pour le renforcement de la confiance et la coopération internationale". L'événement rassemble 1 500 délégués provenant de 126 pays et organisations internationales, incluant de nombreuses femmes occupant des postes de leadership. -VNA/VI