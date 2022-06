Le Vietnam s'efforce de contribuer aux activités de l'Assemblée générale des Nations Unies

En tant que l'un des vice-présidents de l'Assemblée générale du plus grand forum du monde, le Vietnam est déterminé à participer activement aux activités de l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU), en plus de promouvoir le consensus entre les pays.

C’est ce qu’a déclaré le 8 juin, Do Hung Viet, chef du Département des organisations internationales du ministère vietnamien des Affaires étrangères (AE) et assistant du ministre des AE à la presse après l'élection du Vietnam à ce poste, dans laquelle il occuper pendant un an à partir du 13 septembre prochain.

Le responsable a souligné que ce résultat avait une signification très importante dans le contexte de la célébration du 45e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ONU cette année.

Do Hung Viet, chef du Département des organisations internationales du ministère vietnamien des Affaires étrangères (AE) et assistant du ministre des AE. Photo : VNA



Le plus grand avantage du Vietnam lorsqu'il occupe ce poste est le prestige qu'il a acquis dans un passé récent, ce qui peut être vu dans la communauté internationale et les activités de l'ONU, a-t-il fait remarquer, notant que le pays a récemment rempli son rôle de non-permanent membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et est actuellement membre de la Commission du droit international, du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et de la Conseil des opérations de l'Union postale universelle.

Un autre avantage est son personnel formé et expérimenté qui a exercé des fonctions dans de nombreux mécanismes et forums, en particulier le récent mandat au Conseil de sécurité de l'ONU. Ils bénéficient également d'un soutien solide du pays, notamment du ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères et secteurs, afin de présider en toute confiance les activités de l'AGNU dans les temps à venir, selon Do Hung Viet.

En tant que l'un des vice-présidents de l'AGNU, le Vietnam se joindra au président et aux autres vice-présidents pour présider les activités de l'AGNU.

Il aidera à promouvoir et à organiser des événements de haut niveau et d'autres de l'AGNU tout en présidant l'élaboration des documents et des initiatives de l'AGNU. Il peut également jouer son rôle dans l'aplanissement des différences entre les pays et créer un consensus sur les décisions de l'AGNU, a-t-il expliqué.

L'objectif du Vietnam est de poursuivre son engagement actif, proactif et global dans des domaines tels que la promotion de la paix et de la sécurité internationales, le désarmement, l'élaboration d'un nouvel agenda des Nations Unies pour la paix et le règlement pacifique des différends internationaux. Parmi les autres domaines d'intervention figurent la mise en œuvre des engagements internationaux en matière de développement durable, le règlement des problèmes communs tels que les épidémies, le changement climatique et la pollution de l'environnement, et la facilitation de la transition verte et de la transformation numérique.

En particulier, en tant que représentant de la région Asie-Pacifique et des pays en développement, le Vietnam soulignera la demande de coopération internationale pour fournir des ressources technologiques aux pays en développement, a déclaré le responsable.

Le Vietnam envisage et se présente pour devenir membre de certains mécanismes internationaux, notamment le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, a-t-il ajouté, exprimant son espoir que la vice-présidence de l'AGNU créera un élan pour que le pays occupe des postes importants dans d'autres mécanismes des Nations unies.