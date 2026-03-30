Le Vietnam s'affirme comme une destination de choix pour les voyageurs philippins

Touristes vietnamiens et étrangers à Hoi An. Photo : VNA

Le Vietnam s'impose de plus en plus comme une destination de choix pour les voyageurs philippins, avec plus de 482 000 arrivées enregistrées en 2025. Cette popularité s'explique par les politiques d'exemption de visa de l'ASEAN, qui offrent des conditions favorables au renforcement de la coopération touristique et à l'intensification des échanges bilatéraux.

Selon le Centre d'information touristique de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), le nombre de visiteurs philippins au Vietnam a connu une reprise et une croissance impressionnantes depuis la pandémie de COVID-19. Les touristes philippins apprécient particulièrement des destinations telles que Da Nang, Sa Pa, Phu Quoc et Nha Trang, ainsi que la gastronomie vietnamienne.

Le directeur l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyen Trung Khanh, a déclaré que le Vietnam et les Philippines partagent de nombreuses similitudes en matière de ressources touristiques, de conditions naturelles et de culture. Situés tous deux en Asie du Sud-Est, les deux pays bénéficient de conditions propices à la coopération pour le développement de produits touristiques et l'attraction des visiteurs.

Les touristes philippins apprécient particulièrement des destinations telles que Da Nang, Sa Pa, Phu Quoc et Nha Trang, ainsi que la gastronomie vietnamienne. Photo: VNA

Par ailleurs, l'expansion des liaisons aériennes directes opérées par les compagnies des deux pays entre les métropoles majeures a fortement stimulé l’augmentation du nombre de touristes.

Toutefois, le flux inverse des touristes vietnamiens vers les Philippines demeure instable et a même enregistré une légère baisse récemment, une tendance attribuée à la concurrence de plus en plus vive entre les destinations de la région. Face à ce constat, les deux pays devraient collaborer plus étroitement dans la promotion, le partage d'informations sur les marchés, la facilitation et la conception d'offres adaptées aux besoins des voyageurs.

L'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, a souligné que les compagnies aériennes philippines mettent activement en œuvre diverses initiatives pour attirer les touristes. Les Philippines envisagent également d'ouvrir un bureau de représentation touristique au Vietnam afin de renforcer leur présence et de promouvoir la coopération.

La coopération touristique entre les deux pays a été établie très tôt et continue de se renforcer. En 2026, les Philippines accueilleront le Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF) selon un mécanisme de rotation, et le secteur touristique vietnamien participera activement à cet événement. Le Programme de coopération touristique Vietnam-Philippines pour la période 2026-2029 est en cours de finalisation et devrait être signé prochainement, fournissant un cadre juridique important pour la mise en œuvre d'activités spécifiques et la promotion des échanges touristiques bilatéraux. - VNA/VI