Le Vietnam retrace 80 ans d’histoire nationale à travers une grande exposition

Le 28 août au matin, au Centre d’exposition du Vietnam, situé dans la commune de Dong Anh (Hanoï), s’est tenue la cérémonie d’ouverture de l’Exposition des réalisations nationales marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre), placée sous le thème « 80 ans du parcours d’Indépendance – de Liberté – de Bonheur ».

L’événement a eu lieu en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, d’autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que de représentants de nombreuses ambassades et organisations internationales.

Cet événement d’envergure vise à revenir sur le parcours héroïque du pays, affirmer la position du Vietnam sur la scène internationale et inspirer l’ensemble de la société dans l’ère du développement et de la prospérité.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que cette exposition constitue un point d’orgue des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale. Grâce à une mobilisation déterminée de l’ensemble du système politique et au soutien du peuple, le Centre d’exposition du Vietnam – désormais classé parmi les dix plus grands centres du monde – a été achevé en moins d’un an.

Il s’agit de la plus grande exposition jamais organisée, réunissant 28 ministères et agences centrales, 34 villes et provinces et plus de 110 grandes entreprises, avec plus de 180 secteurs représentés. Elle retrace de manière vivante les 80 années de construction et de développement du pays sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Le point central de l’exposition est l’espace intitulé « 95 ans sous le drapeau du Parti », qui retrace de manière synthétique les événements majeurs, les jalons historiques et les réussites emblématiques sous la direction du Parti. L’espace « Vietnam – Terre, Peuple et Nation » met en lumière les réalisations dans les domaines de la culture et des arts, tout en rendant hommage à la beauté de la nature, du pays et du peuple vietnamien. L’espace « Locomotives économiques » est dédié aux accomplissements des grands groupes et entreprises publiques. Quant à l’espace « Entrepreneuriat pour la Nation », il présente les réussites marquantes d’entreprises privées exemplaires… En outre, le Pavillon Kim Quy, avec le thème « Le Vietnam – en marche vers une nouvelle ère », dresse un panorama vivant de 80 ans d’édification et de développement national.

Selon le chef du gouvernement, l’exposition reflète profondément les efforts de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée tout au long de ces 80 dernières années. Elle constitue également une « école vivante », alliant harmonieusement tradition et modernité, permettant de rendre l’histoire plus accessible et plus proche du public. Elle aide les générations actuelles à mieux comprendre les immenses sacrifices et les réalisations des générations précédentes, tout en insufflant motivation, inspiration et aspiration à porter le pays vers une nouvelle ère de prospérité, de puissance, de modernité et de rayonnement mondial. Par ailleurs, cette exposition ne se limite pas à mettre en valeur les réalisations du passé, mais représente aussi une démonstration vivante du potentiel immense de l’industrie culturelle, de l’industrie du divertissement et de la créativité vietnamienne, contribuant activement à un développement national rapide et durable.

L’exposition est ouverte au public du 28 août au 5 septembre 2025.-VNA/VI