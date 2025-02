Le Vietnam reste une destination stratégique pour les investisseurs sud-coréens

Le Vietnam demeure une destination d’investissement stratégique pour les entreprises sud-coréennes. Outre le secteur manufacturier et industriel, les capitaux sud-coréens s’orientent désormais vers de nouveaux domaines à forte valeur ajoutée.

Le Vietnam, un marché clé pour les investisseurs sud-coréens

Selon les données de l’Office général des statistiques du Vietnam, au cours des onze premiers mois de 2024, la République de Corée a investi 3,89 milliards de dollars, représentant 12,4 % du total des investissements directs étrangers (IDE) dans le pays. Malgré une baisse de 9 % par rapport à l’année précédente, la République de Corée reste le deuxième plus grand investisseur parmi 110 pays et territoires présents au Vietnam.



D’après Hong Sun, président de la Chambre de commerce et d’industrie sud-coréenne au Vietnam (KoCham), plusieurs facteurs font du Vietnam une destination privilégiée pour les investisseurs sud-coréens. Outre la stabilité politique et la position géographique avantageuse, la croissance économique dynamique du Vietnam le place comme un acteur clé en Asie du Sud-Est.

Le Vietnam mène actuellement d’importants projets d’infrastructures, tels que l’extension du réseau autoroutier, la construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, le développement des chemins de fer transfrontaliers et la relance du programme de production d’énergie nucléaire. De plus, le gouvernement vietnamien met l’accent sur l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, l’innovation et l’entrepreneuriat.

Le pays offre également un environnement fiscal attractif avec des avantages fiscaux et des mesures incitatives pour les entreprises étrangères. Le gouvernement vietnamien entretient un dialogue régulier avec les investisseurs internationaux, renforçant ainsi un climat d’affaires rassurant et prévisible.

Selon Hong Sun, les similitudes en termes de culture, de religion et de valeurs sociales permettent aux entrepreneurs sud-coréens de s’adapter plus aisément à leur nouvel environnement.

Hong Sun, président de la Chambre de commerce et d’industrie sud-coréenne au Vietnam. Photo : thoidai

En outre, Hong Sun a souligné sur le fait que les Vietnamiens sont travailleurs, créatifs et prêts à relever tous les défis. Ayant vécu et travaillé au Vietnam depuis plus de 30 ans, il a été témoin de nombreuses périodes difficiles, mais il a toujours été impressionné par la résilience et la capacité du peuple vietnamien à surmonter l’adversité. Après le passage du typhon Yagi, les entreprises vietnamiennes se sont mobilisées sans relâche pour reconstruire et relancer leur production le plus rapidement possible. Cet esprit de détermination constitue, selon lui, un facteur clé de la confiance des investisseurs et contribue à faire du Vietnam un environnement commercial stable et fiable.

De nouvelles perspectives d’investissement

Fort de cet environnement favorable, les investisseurs sud-coréens ne se contentent plus de maintenir leur présence au Vietnam, mais cherchent également à étendre leur champ d’action vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée.

D’après Hong Sun, l’année 2025 devrait marquer une diversification accrue des investissements sud-coréens. Outre l’industrie manufacturière et la production, des projets de plusieurs milliards de dollars sont à l’étude, notamment dans le secteur énergétique.

Le Vietnam, qui possède un fort potentiel dans l’industrie des semi-conducteurs, attire de plus en plus les conglomérats sud-coréens. Ces derniers envisagent d’étendre leurs chaînes de production et de valorisation des semi-conducteurs sur le territoire vietnamien. Par ailleurs, les investisseurs sud-coréens portent un intérêt grandissant aux projets d’infrastructures majeurs, tels que le chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud, le métro urbain ou encore le développement de l’énergie nucléaire et du gaz.

« Nous attendons que le gouvernement vietnamien approuve certains projets dans lesquels les entreprises sud-coréennes souhaitent s’engager. Si ces perspectives se concrétisent, nous espérons atteindre un niveau record d’investissement sud-coréen au Vietnam », a déclaré Hong Sun dans une interview au magazine Diên dan Doanh nghiêp (Vietnam Business Forum).

Les nouvelles tendances d’investissement sud-coréennes au Vietnam ont également été évoquées par Choi Joo Ho, directeur général de Samsung Vietnam, et son successeur Na Ki Hong, lors de leur rencontre avec le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh le 12 février 2025.

Les dirigeants de Samsung ont confirmé que, tout en poursuivant leurs investissements dans les secteurs traditionnels, ils envisagent de se diversifier vers des domaines stratégiques, tels que l’intelligence artificielle, l’industrie des semi-conducteurs et la transformation numérique.

Aujourd’hui, Samsung est le plus grand investisseur étranger au Vietnam, avec un investissement total enregistré de 23,2 milliards de dollars. En 2024, son chiffre d’affaires a atteint 62,5 milliards de dollars, tandis que ses exportations représentaient 54,4 milliards de dollars.

Avec une diversification accrue des investissements et une confiance renforcée dans la stabilité économique du Vietnam, les flux de capitaux sud-coréens vers le pays devraient continuer à croître significativement dans les années à venir.

Cette tendance représente une opportunité précieuse pour les entreprises vietnamiennes, qui pourront intégrer davantage les chaînes d’approvisionnement mondiales, tout en stimulant une croissance économique durable et inclusive. – NDEL/VNA/VI