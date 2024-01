Le Vietnam renforce ses relations diplomatiques avec la Roumanie et la Hongrie

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son s'est entretenu avec son homologue roumaine Luminita Odobescu à Bucarest, le 21 janvier (heure locale), dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh dans ce pays européen.

Le ministre Bui Thanh Son (gauche) et le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce Péter Szijjártó. Photo : VNA

Les deux ministres ont exprimé sa joie du développement heureux des relations bilatérales et ont souligné l'importance que les deux parties attachent à leur amitié traditionnelle.

Bui Thanh Son a profité de l'occasion pour remercier la Roumanie pour son soutien au cours des dernières années, en particulier lors de la négociation et de la signature de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de la ratification rapide par la Roumanie de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Les responsables se sont mutuellement informés de la situation et des réalisations de leurs pays respectifs dans le domaine des affaires extérieures et ont souligné la coopération étroite et efficace entre les deux ministères, tant au niveau bilatéral que multilatéral.

Ils sont convenus d'intensifier les contacts à tous les niveaux et les échanges de délégations pour favoriser la compréhension mutuelle et la confiance politique, et approfondir l'amitié traditionnelle et la coopération fructueuse entre les deux pays dans tous les domaines.

Ils ont également convenu de maintenir le mécanisme de consultation politique régulière entre les deux ministères, de signer rapidement un nouveau protocole d'accord sur la coopération et de continuer à coordonner leurs positions dans les forums régionaux et internationaux.

Les ministres ont convenu d'œuvrer au renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'économie, du commerce, du travail, de l'éducation et de la formation, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Auparavant, lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Hongrie, le ministre Bui Thanh Son s'est entretenu à Budapest avec le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce Péter Szijjártó, au cours duquel ils ont eu une discussion approfondie sur les mesures visant à renforcer le partenariat intégral Vietnam-Hongrie, notamment dans le domaine politique, diplomatie, économie, commerce, investissement, travail, culture et tourisme, et soutien aux Vietnamiens dans le pays d'accueil.

Ils sont convenus d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux, et se sont réjouis de la signature d'un protocole d'accord entre les deux ministères des Affaires étrangères à cette occasion.

Bui Thanh Son a remercié la Hongrie d'avoir soutenu le Vietnam lors des négociations et de la signature de l'EVFTA et d'avoir été le premier membre de l'UE à ratifier l'EVIPA. Il a suggéré que la Hongrie, qui devrait assumer la présidence de six mois au second semestre 2024, exhorte les autres membres de l'UE à ratifier l'accord, et que la CE retire rapidement son avertissement de « carton jaune » sur les fruits de mer vietnamiens.

Il a suggéré que les deux pays renforcent leur collaboration dans les domaines traditionnels, notamment l'éducation, la formation et la culture, letourisme, tout en l'étendant à des domaines potentiels tels que l'innovation, la transition énergétique et la transformation numérique.

Péter Szijjártó, pour sa part, a appelé les entreprises vietnamiennes à rechercher des opportunités d'investissement en Hongrie et s'est dit prêt à renforcer la coopération dans le domaine du travail entre les deux pays.

Abordant les questions régionales et internationales, ils ont partagé le point de vue sur l'importance de régler les différends par des mesures pacifiques, sans recourir à la force ni à la menace de recourir à la force, et conformément au droit international. - VNA/VI