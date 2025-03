Le Vietnam renforce ses liens avec Interpol pour lutter contre la criminalité transnationale

L'ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies et des organisations internationales à Vienne, et Floriane Bacconnier, cheffe du Bureau d'observation permanent d'Interpol auprès des Nations unies. Photo: ND

Lors d'une séance de travail avec Floriane Bacconnier, cheffe du Bureau d'observation permanent d'Interpol auprès des Nations unies, mercredi 19 mars, l'ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng a déclaré qu'en sa qualité de président du Groupe Asie-Pacifique auprès des organisations internationales et des Nations unies à Vienne, le Vietnam était prêt à servir de passerelle pour renforcer la coopération entre Interpol et les pays de la région, contribuant ainsi au maintien d'un environnement de paix, de stabilité, de sécurité et de développement durable.

Il a souligné que depuis son adhésion à Interpol en 1991, les autorités vietnamiennes ont lutté avec succès contre la criminalité transnationale et liée à l'étranger grâce à la coopération d'Interpol.

Le diplomate a salué Interpol comme un réseau efficace permettant aux autorités vietnamiennes de collaborer avec leurs homologues internationaux sur le partage d'informations et d'expériences en matière de lutte contre la criminalité, les enquêtes conjointes, le traitement des affaires de criminalité transnationale organisée et l'arrestation de nombreux fugitifs internationaux.

Le Vietnam collabore activement avec Interpol et d'autres pays sur des programmes de formation et de renforcement des capacités afin de renforcer les capacités des services répressifs et l'expertise pratique dans la lutte contre la criminalité transnationale, a-t-il déclaré.

Il a félicité Interpol pour ses remarquables réalisations dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée à l'échelle mondiale, notamment contre le terrorisme et la cybercriminalité. Il a souligné la participation active d'Interpol et ses précieuses contributions à l'élaboration de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, dont l'ouverture à la signature est prévue à Hanoï cette année.

En réponse, Floriane Bacconnier a souligné le rôle crucial des missions permanentes pour faciliter la coopération pratique entre Interpol et les services répressifs nationaux. Elle a exprimé l'espoir d'une collaboration plus étroite avec la Mission permanente du Vietnam dans un avenir proche afin de lancer de nouvelles initiatives visant à améliorer l'efficacité des partenariats entre Interpol et les pays d'Asie-Pacifique, dont le Vietnam.

Interpol se réjouit de la réussite de la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité au Vietnam et espère son entrée en vigueur rapide, a-t-elle déclaré, ajoutant que la convention reconnaît le rôle essentiel d'Interpol dans la promotion de la coopération internationale grâce au partage rapide et sécurisé d'informations sur la cybercriminalité et les infractions connexes.- VNA/VI