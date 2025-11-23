Le Vietnam renforce ses échanges avec l’ONU et l’Australie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Photo: VNA

Dans le cadre de sa participation au Sommet du G20 et de ses activités bilatérales en Afrique du Sud, le 22 novembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ainsi que le Premier ministre australien, Anthony Albanese.



Lors de sa rencontre avec le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son soutien aux positions et à l’approche du Secrétaire général dans les discussions du G20 cette année, notamment en matière de réforme du système financier international, de transition verte et de réduction des écarts de développement.



Antonio Guterres a réitéré ses remerciements et ses félicitations au Vietnam pour l’organisation réussie de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, affirmant que l’invitation du Vietnam, pour la deuxième année consécutive, au Sommet du G20 témoigne de la reconnaissance croissante par les partenaires du prestige, du rôle et de la position du Vietnam dans les questions mondiales.



Le Secrétaire général a exprimé sa profonde sympathie envers le gouvernement et le peuple vietnamiens face aux lourds dégâts causés par les récentes inondations, et indiqué que les agences concernées de l’ONU aideront le Vietnam dans les efforts de relèvement.



Lors de sa rencontre avec le Premier ministre australien, Pham Minh Chinh a remercié le gouvernement australien pour son aide humanitaire de plus de 3 millions de dollars australiens (soit plus de 1,93 million de dollars ) destinée à soutenir le Vietnam dans le traitement des conséquences des inondations. Dans le cadre de sa participation au Sommet du G20 et de ses activités bilatérales en Afrique du Sud, le 22 novembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ainsi que le Premier ministre australien, Anthony Albanese.Lors de sa rencontre avec le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son soutien aux positions et à l’approche du Secrétaire général dans les discussions du G20 cette année, notamment en matière de réforme du système financier international, de transition verte et de réduction des écarts de développement.Antonio Guterres a réitéré ses remerciements et ses félicitations au Vietnam pour l’organisation réussie de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, affirmant que l’invitation du Vietnam, pour la deuxième année consécutive, au Sommet du G20 témoigne de la reconnaissance croissante par les partenaires du prestige, du rôle et de la position du Vietnam dans les questions mondiales.Le Secrétaire général a exprimé sa profonde sympathie envers le gouvernement et le peuple vietnamiens face aux lourds dégâts causés par les récentes inondations, et indiqué que les agences concernées de l’ONU aideront le Vietnam dans les efforts de relèvement.Lors de sa rencontre avec le Premier ministre australien, Pham Minh Chinh a remercié le gouvernement australien pour son aide humanitaire de plus de 3 millions de dollars australiens (soit plus de 1,93 million de dollars ) destinée à soutenir le Vietnam dans le traitement des conséquences des inondations.

Rencontre entre les Premiers ministres vietnamien et australien. Photo: VNA



Il a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au Partenariat stratégique intégral avec l’Australie, et a proposé que les deux parties poursuivent la mise en œuvre efficace du Programme d’action visant à concrétiser ce partenariat. Il a également proposé que l’Australie continue d’échanger des mesures visant à accroître le commerce bilatéral afin d’atteindre rapidement l’objectif de 20 milliards de dollars.



Pour sa part, Anthony Albanese a exprimé son attachement particulier au Vietnam et sa solidarité face aux pertes majeures causées par les catastrophes naturelles dans le Centre du Vietnam.



Le Premier ministre australien a affirmé que l’Australie accorde toujours une priorité à ses relations avec le Vietnam, considéré comme un partenaire clé en Asie du Sud-Est.



Impressionné par le rôle croissant du Vietnam, Anthony Albanese a réaffirmé son soutien à la présidence vietnamienne de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2026, ainsi qu’à son organisation de l’Année APEC 2027.-VNA/VI