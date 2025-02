Le Vietnam renforce sa stratégie commerciale face aux tensions mondiales

Face à l'évolution complexe du marché mondial, le ministère de l'Industrie et du Commerce a élaboré de manière proactive des scénarios et des plans de réponse à l’intensification des tensions commerciales mondiales.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, trois tendances distinctes ont récemment émergé dans le commerce mondial. La première est la « démondialisation » ou fragmentation du commerce international, qui a entraîné un retour aux instruments tarifaires. La deuxième concerne la protection des marchés à travers des mesures techniques, des barrières commerciales et des dispositifs de défense commerciale. Enfin, la troisième tendance réside dans les mesures politiques imprévisibles, qui perturbent, endommagent, voire brisent les chaînes d’approvisionnement et de production.

Dans les mois à venir, le secteur de l’industrie et du commerce prévoit de mettre en place des solutions synchronisées et efficaces afin de limiter les risques et de promouvoir les exportations. Plus précisément, le ministère continuera à soutenir les entreprises et les associations pour qu'elles tirent parti des avantages concurrentiels offerts par les 17 accords de libre-échange (ALE) en vigueur et par près de 70 mécanismes de coopération bilatérale existants. L’objectif est d'exploiter efficacement les marchés clés et traditionnels, tout en développant les petits marchés, les marchés de niche et en ouvrant de nouveaux débouchés potentiels.

Le ministère poursuivra activement la stratégie de diversification des marchés d’exportation, en facilitant la recherche et la diffusion d’informations sur les opportunités commerciales, en négociant de nouveaux accords de libre-échange et en renforçant les activités de promotion commerciale pour stimuler les exportations.

Les services du ministère de l’Industrie et du Commerce collaboreront avec les agences compétentes et les Offices du commerce du Vietnam à l’étranger afin d’analyser les évolutions économiques et politiques régionales et mondiales susceptibles d’affecter le commerce du Vietnam. L’objectif est d’émettre des avertissements rapides à la communauté des affaires et de conseiller le gouvernement sur des mesures politiques appropriées.

Le ministère renforcera également la mise à disposition d’informations actualisées sur les tendances et fluctuations des principaux marchés d’importation et d’exportation.

Le secteur de l’industrie et du commerce entend aussi tirer parti de la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement internationales ainsi que des atouts du Vietnam pour attirer les investissements étrangers, en particulier ceux provenant des pays industrialisés. L’accent sera mis sur les industries de haute technologie et les secteurs de sous-traitance stratégiques.

Par ailleurs, l’efficacité des activités de promotion commerciale sera renforcée pour mieux s’adapter aux évolutions du marché. Le ministère prévoit d’accroître l’utilisation du commerce électronique dans l’exportation transfrontalière et de poursuivre la campagne « Les Vietnamiens privilégient l’utilisation les produits vietnamiens », tant au sein du pays qu’auprès des Vietnamiens à l’étranger.

Concernant le marché américain, le ministère de l’Industrie et du Commerce a souligné la complémentarité des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis. Les structures d’exportation des deux pays ne sont pas en concurrence directe, mais se complètent, répondant ainsi aux besoins spécifiques de chaque nation. Les produits vietnamiens exportés vers les États-Unis n’entrent pas en rivalité directe avec ceux des entreprises américaines, mais offrent aux consommateurs américains des biens à des prix compétitifs.

Enfin, selon le ministère, l’économie et le commerce demeurent des piliers essentiels du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis. Les éventuelles problématiques liées aux échanges économiques et commerciaux bilatéraux seront abordées de manière proactive dans le cadre du dialogue politique du Conseil du commerce et de l’investissement Vietnam - États-Unis (TIFA). -VNA