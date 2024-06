Le Vietnam renforce sa coopération bilatérale avec l’UNESCO et ses pays membres

A l’occasion de sa participation à la 10e session de l’Assemblée générale des États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Convention de 2003), à Paris, en France, le vice-ministre des Affaires étrangères et chef de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, Ha Kim Ngoc, a eu des séances de travail avec des responsables de l’UNESCO.

En effet, il a rencontré le directeur général adjoint de l'UNESCO, Xing Qu; la présidente de la 42e session de la Conférence générale de l’UNESCO, Simona-Mirela Miculescu; le président du Comité du patrimoine mondial, Vishal Sharma; la présidente de la 19e session du Comité intergouvernemental pour la Convention de 2003, Nancy Ovelar; le directeur du centre du Patrimoine mondial de l'UNESCO, Lazare Assomo; la Directrice Unité suivi et conseil chez ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites), Regina Durighello.

Le vice-ministre vietnamien a également rencontré les chefs de délégations de plusieurs pays membres.

Les responsables de l'UNESCO et les chefs de délégations de pays membres ont tous apprécié le rôle et les contributions importantes du Vietnam au travail commun. Selon eux, le Vietnam est l'un des pays qui mettent en œuvre efficacement les programmes de coopération de l'UNESCO, notamment dans la préservation et la promotion des valeurs patrimoniales associées au développement durable du tourisme, de l’économie et des moyens de subsistance du peuple.

Le vice-ministre Ha Kim Ngoc a proposé à l'UNESCO et à ses pays membres de continuer de soutenir le Vietnam dans les domaines de l'éducation, de la culture et des sciences à travers le partage d'expériences, les conseils politiques sur le développement des ressources humaines, l'innovation, la promotion des valeurs culturelles et patrimoniales pour le développement durable.

Il a déclaré espérer que les responsables et le Secrétariat de l'UNESCO soutiendraient les nouveaux dossiers vietnamiens de proposition d'inscription à la liste du patrimoine mondial et aideraient le pays dans la préservation et la promotion des patrimoines déjà reconnus.

Les responsables de l'UNESCO et de l'ICOMOS se sont engagés à soutenir le Vietnam dans l’élaboration et la promotion des dossiers proposés par le président de la Commission nationale vietnamienne de l'UNESCO.

A cette occasion, le vice-ministre Ha Kim Ngoc a présenté son invitation et transmis les invitations des localités vietnamiennes aux responsables de l'UNESCO à assister au Festival pour la Paix 2024 prévu en juillet prochain à Quang Tri et au 8e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique prévu en septembre prochain à Cao Bang. -VNA/VI