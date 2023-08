Le Vietnam renforce sa coopération avec le Centre du commerce international

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec le Centre du commerce international (ITC) sur la base de la promotion des réalisations en matière de commerce et de développement du pays dans le cadre de sa transition d'un État moins développé à un État à revenu intermédiaire inférieur.



C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, lors de la 57e session du groupe consultatif commun de l’ITC.

Le Vietnam a souligné également le soutien de l'ITC aux micro, petites et moyennes entreprises, en particulier dans la transformation numérique et verte, l'accès aux marchés étrangers et la promotion du commerce, a-t-elle ajouté.



Le Vietnam met activement en œuvre une stratégie pour répondre au changement climatique et se transformer en une économie circulaire, a-t-elle déclaré.



Par conséquent, la participation du Vietnam et d'autres pays à un nouveau projet de l'ITC intitulé "Compétitivité climatique: créer des opportunités d'économie verte pour les pays émergents et en développement", financé par l'Union européenne au cours de la période 2023-2026, contribuera à créer des conditions favorables au cours de son processus d'ajustement de ses politiques et pratiques commerciales afin de s'adapter au changement climatique, a-t-elle annoncé.



De plus, le pays pourra participer aux débats sur le commerce et l'environnement à l'Organisation mondiale du commerce, afin de promouvoir ses objectifs de développement durable, entre autres, a-t-elle souligné.



La 57e session annuelle du groupe consultatif commun de l'ITC, organisée à Genève en format hybrique, visait à passer en revue les activités du Centre en 2022 et à faire des recommandations sur les programmes futurs.

Auparavant, lors d'une réunion de travail avec l’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, la directrice exécutive de l'ITC, Coke-Hamilton, avait souligné que le Vietnam devenait un excellent partenaire du Centre du commerce international dans le processus de mise en œuvre de ses projets en Asie du Sud-Est.



Le Vietnam a accédé à un certain nombre de programmes et de services soutenus par l'ITC pour améliorer la compétitivité de ses exportations et la promotion du commerce pour ses petites et moyennes entreprises, l'Initiative SheTrades entre autres.



Actuellement, l'institution recense neuf projets au Vietnam, soit le plus grand nombre en Asie du Sud-Est.