Le Vietnam renforce sa coopération avec la région Auvergne-Rhône-Alpes

Dans l’ambition de renforcer la coopération avec les localités françaises après l'épidémie du Covid-19, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a effectué, les 9 et 10 juin, une visite de travail en région Auvergne-Rhône-Alpes.

M. Philippe Meunier, Vice-Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes accueille l'Ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang. Photo : VNA

À Lyon, il a eu des séances de travail avec le Vice-Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, Philippe Meunier, le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, Philippe Valentin, et le Président la métropole lyonnaise Bruno Bernard.

Recevant l'ambassadeur Dinh Toàn Thang, le vice-président du Conseil régional, Philippe Meunier, a hautement apprécié les relations de coopération entre l'ancienne région Rhône-Alpes, aujourd'hui région Auvergne-Rhône-Alpes, et un certain nombre de localités au Vietnam. Il estime que ces relations sont très diverses et riches, dont notamment les modèles de coopération entre la ville de Lyon et Dông Nai et Hô Chi Minh Ville dans les domaines de l'urbanisme, de l'éclairage public, de la santé, de l’éducation et de la formation. Récemment, des projets de coopération se sont concentrés sur l'éclairage de certains sites de renom à Hô Chi Minh-Ville comme les Musées de Hô Chi Minh, et des Beaux-Arts, le Comité populaire, le Théâtre municipale et la Poste.

En matière d'éducation, la région Auvergne-Rhône-Alpes consacre chaque année un budget à des activités de coopération universitaire avec le Vietnam, participant notamment à un projet de formation conjointe de master 2 entre l'Institut international pour la Francophonie relevant de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Accadémie Diplomatique du Vietnam (DAV), ainsi que le soutien de projets humanitaires aux centres d’appui des personnes handicapés à Hô Chi Minh, au Collège professionnel Sonadezi à Dông Nai.

Un des premiers pôles industriels pharmaceutiques et environnementals de France et dotée d'un écosystème pour l'industrie médicale et pharmaceutique, la région Auvergne-Rhône-Alpes a sa volonté d'élargir la coopération avec les localités vietnamiennes dans les domaines de la médecine et de la pharmacie, le developpement des infrastructures vertes et respectueuses de l'environnement, l'énergie, ainsi que la coopération dans le cadre de la Francophonie. À cette occasion, le vice-président du Conseil régional a appelé les localités vietnamiennes à adhérer à l'Association internationale des régions francophones (AIRF) et les a invitées à participer à Pollutech 2023, le premier salon international européen sur le thème de l'environnement.

Selon M. Philippe Meunier, la visite de travail de l'ambassadeur du Vietnam est "très importante" car c'est une opportunité pour les deux parties de “retisser ces liens et pour développer des échanges culturels et économique notamment grâce à la francophonie". "Donc, cette visite est très importante pour nous, pour justement recréer ces courants d’échanges à travers la francophonie pour le bien être de population respective", a t-il insisté.

Lors de la réunion à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon (CCI Lyon), M. Philippe Valentin, Président de la CCI Lyon, a souligné que de nombreuses entreprises régionales s’introduisent au Vietnam, dont la société Thuasne spécialisée dans la production d'équipements médicaux, ou Boehringer Ingelheim en santé vétérinaire. Il a affirmé sa volonté de renforcer la coopération dans les domaines avantageux des entreprises lyonnaises et dont les partenaires vietnamiens ont besoin.

M. Philippe Valentin, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon s'est également félicité de la rencontre avec l'Ambassadeur Dinh Toan Thang et a indiqué que les deux parties avaient discuté de questions pratiques, telles que l'échange de délégations à la fin du mois de septembre et d'apprendre plus sur les besoins des entreprises de la région, notamment dans les domaine du commerce et de la haute technologie, ainsi que d'autres domaines d'intérêt mutuel entre les entreprises vietnamiennes et françaises.

M. Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, lors de son entretien avec l'Ambassadeur Dinh Toàn Thang, a évoqué les projets de coopération en matière d'urbanisme à la réponse des nouveaux enjeux du changement climatique. Il a partagé d'expériences sur le développement touristique post-Covid, associées à la transformation du mode de voygage, au renforcement des mesures de sécurité sanitaire.

Au cours des entretiens, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a affirmé la nécessité du renforcement de la coopération entre le Vietnam et la France, une relation "gagnant-gagnant". Il a invité les partenaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes à participer aux 12èmes Assises de la coopération décentralisée franco-vietnmienne qui se tiendra à Hanoï début décembre 2022, ainsi que des activités en l’honneur du cinquantenaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023.