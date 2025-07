Le Vietnam renforce sa coopération avec la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

L'ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne et Anna Joubin-Bret, secrétaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Photo: VNA

Le 4 juillet à Vienne, l'ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne, a travaillé avec Anna Joubin-Bret, secrétaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), en marge de la 58ᵉ session de la Commission, qui se tiendra dans la capitale autrichienne du 7 au 23 juillet.

Lors de leur rencontre, les deux parties ont eu des échanges approfondis sur la coopération entre le Vietnam et la CNUDCI, fondée sur le mémorandum d'accord signé en 2023 entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le secrétariat de la Commission. Cet accord vise à renforcer l'assistance technique et à améliorer les capacités juridiques du Vietnam dans le domaine du commerce international, notamment en promouvant l'application des instruments juridiques de la CNUDCI dans le pays, en organisant des formations pour les juristes, magistrats et avocats, ainsi qu'en soutenant la modernisation du cadre législatif national selon les normes internationales.

L'ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng a chaleureusement remercié la CNUDCI pour son soutien précieux, notamment à travers ses projets de renforcement des capacités et d'assistance technique. Il a mis en avant l'importance que le Vietnam accorde au rôle de la Commission et a salué ses efforts constants pour améliorer les compétences juridiques des pays en développement dans l'élaboration et la mise en œuvre du droit commercial international.

Il s'est dit confiant que le renouvellement du mémorandum d'accord, prévu lors de cette 58e session, jettera des bases solides pour approfondir la coopération substantielle entre le Vietnam et la CNUDCI dans les années à venir.

Pour sa part, Anna Joubin-Bret a salué la participation active du Vietnam aux groupes de travail de la CNUDCI, notamment au cours de son premier mandat (2019-2025), et a félicité le pays pour sa réélection au mandat 2025-2031 avec un nombre élevé de voix. Elle a réaffirmé l'engagement de la CNUDCI à collaborer étroitement avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères et les agences concernées pour mettre en œuvre efficacement les activités prévues dans le cadre du mémorandum.

Les deux parties ont également discuté de l'initiative vietnamienne proposant à la CNUDCI d'étudier l'élaboration d'un cadre juridique international pour le marché transfrontalier des crédits carbone.

Pour donner corps à cette proposition, le ministère vietnamien des Affaires étrangères et la CNUDCI organiseront conjointement un séminaire international dédié au marché des crédits carbone. Cet événement est prévu pour le 15 juillet, en marge de la 58e session de la Commission. -VNA