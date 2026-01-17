Le Vietnam renforce la participation populaire et l'unité nationale à l'approche du 14e Congrès du Parti

Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Front de la Patrie du Vietnam. Photo / VNA

Dans un contexte de profondes transformations et de nouveaux défis, le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam s'annonce comme un événement charnière pour l'avenir du pays, réaffirmant la voie du renouveau et du développement national.



En prévision de cet événement majeur, Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a publié un article soulignant l'importance de renforcer le droit du peuple à participer à la construction et à l'amélioration des institutions, des politiques et du système juridique, condition essentielle à la consolidation de la grande unité nationale.



Selon la dirigeante, le Front de la Patrie du Vietnam (FPV), en tant que pilier de l'unité nationale et lien entre le Parti, l'État et le peuple, a activement contribué à la protection des droits et intérêts légitimes du peuple, à la construction du Parti et de l'État, ainsi qu'à la promotion du contrôle et de la critique sociale – facteurs essentiels au renforcement du consensus social.



Ces dernières années, la participation du peuple à l'élaboration et au perfectionnement du cadre institutionnel s'est considérablement accrue grâce au FPV, aux organisations sociopolitiques, aux représentants élus, aux médias et aux plateformes d'information. En particulier, la mise en œuvre de la décision n° 218-QD/TW du Bureau politique a créé les conditions favorables à la participation active des citoyens à la construction du Parti et du gouvernement, en leur permettant de contribuer à l'élaboration des résolutions, directives, politiques, lois et documents du congrès du Parti à tous les niveaux.



Lors de la préparation du 14e Congrès, le système du FPV a recueilli plus de 527 000 contributions de citoyens sur les documents du Congrès. Parallèlement, une large participation a été encouragée à l'élaboration des lois, à la réforme de la Constitution de 2013 et à la mise à jour des principaux règlements relatifs au FPV, aux syndicats, à la jeunesse et à la mise en œuvre de la démocratie participative, grâce à des contributions se chiffrant en dizaines de millions.



Les efforts de contrôle et de critique sociale ont également été intensifiés, en se concentrant sur des domaines d'intérêt public majeur tels que la sécurité sociale, la réforme administrative, la gestion foncière et environnementale, et en traitant les plaintes et les griefs du public. Rien qu'en 2025, le FPV a organisé et participé à des dizaines de milliers d'actions de contrôle et de critique sociale, dont beaucoup ont abouti à des ajustements politiques concrets de la part des autorités.



Le texte définit également clairement les orientations et les missions du mandat du 14e Congrès. Parmi celles-ci, il souligne la nécessité de continuer à promouvoir la participation citoyenne aux processus électoraux ; d'affiner les mécanismes permettant au FPV et aux organisations sociopolitiques d'intervenir plus efficacement dans le contrôle et la critique sociale ; de renforcer la démocratie participative ; de diversifier les canaux de recueil de l'opinion publique, notamment dans l'environnement numérique ; et de promouvoir la transformation numérique. et de renforcer le rôle consultatif des experts et des scientifiques.



Soulignant l'importance historique du 14e Congrès du Parti pour le développement du pays, l'article réaffirme le rôle du FPV dans la promotion du patriotisme, de l'aspiration au développement et de la force de la grande unité nationale, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie des Résolutions du Congrès et à l'objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d'ici 2045. - VNA/VI