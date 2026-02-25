Le Vietnam renforce la coopération interpartis avec la Russie après le 14ᵉ Congrès du PCV

Le 24 février, à Moscou, Le Hoai Trung, envoyé spécial du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, a rencontré séparément le président du parti Russie unie, Dmitri Medvedev, et le président du Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF), Guennadi Ziouganov, afin de les informer des résultats du 14ᵉ Congrès national du PCV.



Lors de ces rencontres, Le Hoai Trung a transmis les remerciements du Comité central du PCV et du secrétaire général To Lam pour les messages de félicitations adressés par les dirigeants russes au 14ᵉ Congrès, ainsi que pour la réélection de To Lam au poste de secrétaire général et l’élection de la nouvelle direction du PCV.



Le Hoai Trung a présenté les principaux contenus du 14e Congrès. Il a souligné que le 14ᵉ Congrès avait remporté un succès éclatant, dressant un bilan approfondi de 40 ans de Renouveau, et amorçant l’élaboration théorique sur le Renouveau afin de définir les orientations de développement du Vietnam dans la nouvelle ère.

Le Hoai Trung, envoyé spécial du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères (à gauche), rencontre Guennadi Ziouganov, président du Parti communiste de la Fédération de Russie, à Moscou le 24 février. Photo diffusée par la VNA



Il a mis en avant le modèle de croissance fondé sur les sciences, les technologies et la transformation numérique, le développement économique associé au développement socio-culturel et à la protection de l’environnement, et a souligné que, pour la première fois, la diplomatie avait été définie, au même titre que la défense et la sécurité, comme une tâche primordiale et régulière.



Le Hoai Trung a affirmé que le Vietnam attache de manière constante de l’importance au partenariat stratégique intégral avec la Russie, ainsi qu’aux relations avec le parti Russie unie et le Parti communiste de la Fédération de Russie, et a avancé plusieurs propositions visant à promouvoir la coopération interpartis dans les temps à venir.



De leur côté, Dmitri Medvedev et Guennadi Ziouganov ont remercié le Comité central du PCV d’avoir dépêché un envoyé spécial et ont de nouveau félicité le Vietnam pour le succès du 14ᵉ Congrès du PCV ainsi que la réélection de To Lam au poste de secrétaire général du PCV. Ils ont hautement apprécié les réalisations du Vietnam durant le processus de Renouveau sous la direction du PCV et se sont dits convaincus que le pays atteindra ses objectifs de développement dans la nouvelle ère.





Dmitri Medvedev a affirmé que le Vietnam est un partenaire important et fiable de la Russie dans la région Asie-Pacifique, proposant de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment l’énergie nucléaire, la défense et la sécurité, les sciences et technologies, la culture et l’éducation, ainsi que la coopération interpartis pour la période 2026-2028.



Pour sa part, Guennadi Ziouganov a approuvé le renforcement de la coordination sur le canal interpartis, en particulier à travers les échanges théoriques, le soutien à la coopération parlementaire et la coopération entre les localités.



À cette occasion, Le Hoai Trung a transmis les invitations du secrétaire général To Lam et du Comité central du PCV à Dmitri Medvedev et à Guennadi Ziouganov à se rendre au Vietnam à un moment opportun. Ces derniers ont accepté ces invitations avec plaisir. - VNA/VI