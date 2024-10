Le Vietnam rencontre le Groupe des amis de l’UNCLOS de 1982

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a présidé le 25 octobre à New York un déjeuner de travail avec les ambassadeurs et représentants des onze pays fondateurs du Groupe des amis de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

L’ambassadeur Dang Hoang Giang a ouvert la rencontre en remerciant pour le soutien et la coordination étroite des pays clés dans la promotion et le maintien de la valeur, de l'intégrité et de l'universalité de l’UNCLOS dans les processus de négociation récents à l'ONU.

L'assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Nguyên Minh Vu, a souligné le rôle crucial de l'UNCLOS en tant que cadre juridique pour la coopération maritime, garantissant les droits et intérêts légitimes des États sur les mers et océans.

Le diplomate a insisté sur l'importance de l’UNCLOS pour la réalisation des Objectifs de développement durable, en particulier l’objectif 14 qui vise à protéger et utiliser de manière durable les océans, les mers et les ressources marines.

Les représentants des pays présents ont salué le leadership du Vietnam, qui a joué un rôle clé dans la visibilité du Groupe à l'ONU.

Ils ont noté que les activités du Groupe avaient créé un espace de dialogue pour aborder divers enjeux liés à la gestion et à l’exploitation durable des ressources maritimes, affirmant ainsi la pertinence de l'UNCLOS face aux défis contemporains.

Marcin Czepelak, secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage, a également pris la parole pour mettre en avant l'importance des mécanismes de règlement des différends maritimes établis par l'UNCLOS et le cadre BBNJ (Biodiversité au-delà des juridictions nationales).

Il a souligné que ces procédures étaient essentielles pour aider les États à résoudre les différends liés à l'interprétation et à l'application des règles juridiques concernant la délimitation et la gestion des mers.

Le Groupe des amis de l’UNCLOS, lancé en 2020 par le Vietnam et l’Allemagne, compte aujourd’hui plus de 120 membres, représentant toutes les régions géographiques. Ce groupe a été créé pour favoriser des échanges informels et une coopération sur des thèmes maritimes d’intérêt commun. -VNA