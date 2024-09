Le Vietnam remporte une médaille de bronze et trois satisfecit au 47e WorldSkills Lyon 2024

Pham Thanh Dat (au centre), étudiant de l’Université industrielle de Hanoï, a remporté le bronze en fraisage CNC. Photo : nhandan.vn

L’équipe vietnamienne a décroché une médaille de bronze et trois satisfecit à la 47e Compétition Mondiale des Métiers (WorldSkills Lyon 2024) tenue à Lyon, en France.



Avec un score total de 729, Pham Thanh Dat, étudiant de l’Université industrielle de Hanoï, a remporté le bronze en fraisage CNC.



C’est la troisième fois consécutive que les Vietnamiens remportent une médaille au concours WorldSkills. Lors des deux dernières éditions (2019 et 2022), ils avaient remporté l’argent en fraisage CNC, et en 2022, l’argent en tournage CNC.



La 47e Compétition Mondiale des Métiers, qui s’est tenu du 10 au 15 septembre, a réuni plus de 1400 concurrents de moins de 25 ans venus de près de 70 pays et territoires, en compétition dans 62 épreuves de compétences. Le Vietnam était représenté par12 concurrents dans neuf épreuves.



La délégation vietnamienne a atteint son objectif, surmontant les défis liés aux contraintes de ressources et d’accès aux technologies modernes. C’était la première fois que la participation du Vietnam était entièrement financée par des contributions sociales et privées, sans financement public.



La compétition WorldSkills, qui se tient tous les deux ans, sert de plateforme aux pays pour faire progresser les normes de formation professionnelle afin de répondre aux demandes en constante évolution du marché international du travail.- VNA/VI