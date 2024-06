Le Vietnam remporte son 13e billet pour les JO de Paris 2024

La judoka vietnamienne Hoang Thi Tinh a obtenu un billet pour les Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024, près avoir excellé à l'Open panaméricain de Lima 2024 au Pérou, a annoncé le 22 juin le Département des sports et de l'entraînement physique.

Pour arriver en finale de la catégorie féminine de moins de 48 kg, Hoang Thi Tinh (98e rang mondial) a vaincu ses adversaires Diaz Martina (Chili, 159e rang mondial) en quarts de finale et Solis Jacqueline (Guatemala, 65e rang mondial) en demi-finale.

En finale, la judoka vietnamienne a triomphé contre Morand Priscilla (Maurice, 43e rang mondial), un adversaire considéré comme très fort, pour remporter la médaille d'or.

Cette victoire a permis à Hoang Thi Tinh de gagner suffisamment de points pour assurer une place à l'événement sportif mondial.

Selon les règles du judo pour les JO de Paris, chaque catégorie de poids offre 17 places pour les meilleurs judokas du classement mondial. L'Asie dispose de 10 places pour chaque catégorie. Parmi les 10 places asiatiques dans l'épreuve féminine, Hoang Thi Tinh s'est classée 9e avec un score total de 213 points.

Le billet de Hoang Thi Tinh est également la 13e et la dernière place officielle des JO obtenue par les sportifs vietnamiens.

Avant Hoang Thi Tinh, 12 athlètes vietnamiens ont déjà décroché des places officielles pour les JO de Paris 2024, dont la cycliste Nguyen Thi That, le nageur Nguyen Huy Hoang, les tireuses Trinh Thu Vinh et Le Thi Mong Tuyen, l'haltérophile Trinh Van Vinh, Nguyen Thi Huong (canoë), Pham Thi Hue (aviron), Nguyen Thuy Linh et Le Duc Phat (badminton), les boxeuses Vo Thi Kim Anh et Ha Thi Linh, et le tireur à l'arc Le Quoc Phong. -VNA/VI