Le Vietnam remporte quatre médailles d’or aux Olympiades internationales de Chimie 2025

L’équipe vietnamienne a remporté quatre médailles d’or aux Olympiades internationales de Chimie (IChO) 2025. Photo: VNA

Le 14 juillet, le ministère de l’Éducation et de la Formation a annoncé que l’équipe vietnamienne avait remporté quatre médailles d’or, dont deux classées dans le top 10, aux Olympiades internationales de Chimie (IChO) 2025.



C’est la première fois dans l’histoire que le Vietnam décroche quatre médailles d’or lors d’une édition des IChO organisée en présentiel.



La 57ᵉ édition des IChO s’est tenue du 5 au 14 juillet 2025 à Dubaï (Émirats arabes unis), avec la participation de 354 candidats venus de 90 pays et territoires.



Les quatre lycéens vietnamiens médaillés d’or sont Ngo Quang Minh, terminale, Lycée d’excellence de Bac Ninh (7ᵉ place) ; Nguyen Hoang Khoi, terminale, Lycée d’excellence de l’Université normale de Hanoï (10ᵉ place) ; Giang Duc Dung, terminale, Lycée d’excellence des sciences naturelles, Université nationale de Hanoï (14ᵉ place) ; Nguyen Manh Tuan, première, Lycée d’excellence Hanoï–Amsterdam (37ᵉ place).



Au classement général, le Vietnam s’est classé à égalité avec la Chine et les États-Unis en nombre de médailles d’or. -VNA/VI