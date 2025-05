Le Vietnam remporte la médaille d'or lors de la Coupe du monde de gymnastique FIG 2025

Le gymnaste vietnamien Dang Ngoc Xuân Thiên (milieu) remporte avec brio la médaille d'or dans l'épreuve du cheval d'arçons, lors de la Coupe du monde de gymnastique 2025 qui se tient en Bulgarie. Photo: qdnd.vn

Le gymnaste vietnamien Dang Ngoc Xuân Thiên a remporté le 11 mai avec brio la médaille d'or dans l'épreuve du cheval d'arçons, lors de la Coupe du monde de gymnastique 2025 qui se tient en Bulgarie.



Lors de la finale, malgré une concurrence acharnée, Dang Ngoc Xuân Thiên a réalisé une performance extrêmement impressionnante. Non seulement il est techniquement parfait, mais il rend également ses fans satisfaits lorsqu'il exécute des mouvements difficiles. C'est aussi la raison pour laquelle il a conquis les arbitres. Avec 14. 266 points, Dang Ngoc Xuân Thiên a surpassé les adversaires suivants tels que Zeinolla Idrissov (Kazakhstan), Azimov (Ouzbékistan), remportant la médaille d'or à la plus grande joie du staff technique et de ses coéquipiers.



La médaille d'argent est revenue à Zeinolla Idrissov, 14.233 points, la médaille de bronze à Abdullah Azimov, 13.800 points.



Il s'agit de la première médaille d'or après 7 ans de gymnastique vietnamienne à la coupe du monde.

Né en 2002, Dang Ngoc Xuânn Thiên représente Hô Chi Minh-Ville et s'entraîne depuis l'âge de six ans. Il avait déjà remporté deux médailles d'or consécutives aux Jeux d'Asie du Sud-Est.

Le même jour, Nguyen Van Khanh Phong, 23 ans, a ajouté une médaille d'argent aux anneaux avec 13,566 points. L'or est revenu au Turc Adem Asil (14,100) et le bronze à l'Argentin Daniel Villafane (13,333).

L'équipe vietnamienne participe à cet événement avec 5 athlètes : Trinh Hai Khang, Dang Ngoc Xuân Thiên, Nguyên Vân Khanh Phong, Dinh Phuong Thanh et Dô Nam Anh. -VNA/VI