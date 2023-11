L’équipe vietnamienne aux Championnats du monde de bodybuilding et de fitness 2023 a remporté huit médailles d’or.



Le Vietnam remporte huit médailles d’or aux Championnats du monde de bodybuilding et de fitness en République de Corée. Photo: laodong.vn Les Championnats du monde de bodybuilding et de fitness 2023 se sont tenus du 6 au 12 novembre en République de Corée.

Outre ses huit médailles d’or, l’équipe vietnamienne, composée de 21 membres, a décroché six d’argent et quatre de bronze. Avec cette performance, elle a terminé 3e sur le classement final par nations, derrière l’Inde (11 médailles d’or) et la Mongolie (neuf d’or).

Les médaillés d’or vietnamiens sont Pham Van Mach, Dinh Kim Loan, Bao Quôc Vuong, Hô Huy Binh. Nguyên Thi Kim Dung, Trân Thi Câm Tu, Pham Van Phuoc, Tran Hoang Duy Thuan et Nguyen Thi Kim Thoa.

En particulier, le culturiste vietnamien Pham Van Mach s’est affirmé, pour une 6e fois, en tant que champion du monde dans la catégorie des 55 kg.

Les Championnats du monde de bodybuilding et de fitness 2023 ont vu la participation de près de 300 culturistes de 39 pays et territoires.