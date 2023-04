Le Vietnam remporte deux prix à un concours de technologies de surveillance des rivières

Des équipes de l'Université Thuyloi (Hanoï) et de l'Université de Can Tho ont remporté deux deuxièmes prix lors du concours de technologies de surveillance des rivières lancé par la Commission du Mékong (MRC).

Une équipe de l'Université Thuyloi (six personnes à gauche) reçoit un 2e prix du concours de technologies de surveillance des rivières de la MRC. Photo: VNA



Lors de la cérémonie de remise des prix tenue le 3 avril à Vientiane, au Laos, le jury a remis quatre premiers prix et quatre deuxièmes prix aux gagnants.

Ce concours, lancé en octobre 2022, a réuni 14 équipes de 11 universités des pays membres de la MRC

: le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam. Il visait à rechercher des technologies durables et avancées pour surveiller les niveaux d'eau, les précipitations, l'humidité du sol et la qualité de l'eau du Mékong. Les équipes vietnamiennes étaient issues de l'Université Thuyloi, de l'Université de Can Tho et des Universités des sciences naturelles relevant des Universités nationales de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville.

Les solutions des équipes participantes seront exposées au Centre national des conférences du Laos où se déroule le 4e sommet de la MRC du 2 au 5 avril.

La MRC, une organisation intergouvernementale créée en 1995 à la suite de l'Accord du Mékong entre le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam, sert de plate-forme régionale pour la coopération et le partage des connaissances liés au Mékong.

La MRC gère déjà quelque 250 stations qui surveillent l'hydrologie, les précipitations, la qualité de l'eau, la santé écologique, la pêche et la sécheresse qui affectent le plus grand fleuve d'Asie du Sud-Est. Pourtant, la majeure partie de cette technologie dépend d'équipements étrangers souvent coûteux et parfois obsolètes.