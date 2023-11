Le Vietnam remporte 9 médailles d'or au 45e Championnat de tir d'Asie du Sud-Est

Le tireur Pham Quang Huy. Photo: VNA

Jusqu'au 13 novembre, l'équipe vietnamienne a remporté 9 médailles d'or, 8 d'argent et 10 de bronze lors du 45e Championnat de tir d'Asie du Sud-Est (SEASA) qui se déroule actuellement à Taiwan (Chine).



Les médailles d'or ont été obtenues par Pham Xuan Chuyen au pistolet standard 25 m ; le trio Xuan Chuyen, Minh Thanh et Tien Nam dans l'épreuve par équipe masculine au pistolet standard 25 m ; le trio Mong Tuyen, Thanh Thao et Nguyen Thi Thao dans l'épreuve par équipe féminine à la carabine à air comprimé 10 m ; Ha Minh Thanh au revolver 25 m ; le trio Minh Thanh, Tien Nam et Xuan Chuyen dans l'épreuve par équipe masculine au revolver 25 m ; Lai Cong Minh au pistolet à air comprimé masculin 10 m ; le trio Pham Quang Huy, Lai Cong Minh et Phan Cong Minh dans l'épreuve par équipe masculine au pistolet à air comprimé 10 m ; le trio Phi Thanh Thao, Nguyen Thi Thao et Duong Ha My dans l'épreuve par équipe féminine à la carabine couchée 50 m ; le duo Trinh Thu Vinh et Lai Cong Minh dans l'épreuve mixte pistolet à air comprimé 10 m.



Le Vietnam se classe provisoirement à la 2e place, derrière Taipei, avec 16 médailles d'or, 8 d'argent et 4 de bronze. La Malaisie occupe la 3e place avec 6 d'or, 8 d'argent et 7 de bronze.



Le 45e Championnat de l'Association de tir d'Asie du Sud-Est réunit 150 tireurs de neuf pays de la région, dont 19 Vietnamiens qui ont participé aux récents 19e Jeux asiatiques (ASIAD 19) et au 15e Championnat d'Asie de tir. Le tournoi se poursuit jusqu'au 17 novembre.