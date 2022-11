Le Vietnam remporte 16 prix internationaux aux World Travel Awards 2022

Le Vietnam a remporté 16 prix internationaux présentés lors de la cérémonie de remise des World Travel Awards 2022 (WTA 2022) qui s'est tenue le 11 novembre dans la capitale omanaise de Mascate.

En conséquence, le Vietnam a été acclamé comme la Première destination patrimoniale du monde 2022 (World's Leading Heritage Destination 2022) tandis que sa capitale, Hanoï, a été honorée comme la Première destination city break du monde 2022 (World's Leading City Break Destination 2022).

Trois des destinations touristiques populaires du pays, notamment l'île de Phu Quoc dans la province de Kien Giang, le complexe touristique de Moc Chau dans la province montagneuse du Nord de Son La et la ville de Tam Dao dans la province septentrionale de Vinh Phuc, ont été reconnues comme la Première destination de nature insulaire au monde 2022, Première destination de nature régionale au monde 2022 et Meilleure destination de ville au monde 2022 (World's Leading Nature Island Destination 2022, World's Leading Regional Nature Destination 2022, World's Leading Town Destination 2022), respectivement.

Sun World Ba Na Hills, dans la ville de Da Nang, a reçu les titres de Première téléphérique au monde 2002 (World's Leading Cable Car Ride 2022), Première attraction touristique emblématique au monde 2022 (World's Leading Iconic Tourist Attraction 2022) et Premier pont touristique emblématique au monde 2022 (World's Leading Iconic Tourist Bridge 2022).

Sun World Fansipan Legend a été nommée Première destination touristique culturelle au monde 2022 (World's Leading Cultural Tourist Destination 2022) et Première attraction touristique de paysage naturel au monde 2022 (World's Leading Natural Landscape Tourist Attraction 2022).

Hoi An Memories Land et Intercontinental Da Nang Sun Peninsula Resort ont reçu les prix de Première destination de divertissement au monde 2022 (World's Leading Entertainment Destination 2022) et de Première station verte au monde 2022 (World's Leading Green Resort 2022).

Les prix de Première compagnie aérienne culturelle au monde 2022 (World's Leading Cultural Airline 2022) et de Premier voyagiste de groupe au monde 2022 (World's Leading Group Tour Operator 2022) ont été attribués à la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et Vietravel Corporation.

Le JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa et l'Hôtel de la Coupole-Mgallery ont reçu les prix de Premier complexe de mariage de luxe au monde 2022 (World's Leading Luxury Wedding Resort 2022) et de Premier hôtel design au monde 2022 (World's Leading Design Hotel 2022). -VNA/VI