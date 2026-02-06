Le Vietnam relève les défis d’intelligence artificielle et de croissance à deux chiffres

Selon le rapport "Économie macroéconomique 2026 - Le Vietnam face aux défis de l’ère de l’IA et de la phase de croissance à deux chiffres", récemment publié par l’Université de banque de Hô Chi Minh-Ville (HUB), le Vietnam est en train de devenir un point lumineux sur la carte mondiale de l’intelligence artificielle (IA).

Dans le secteur industriel, selon la HUB, l’intelligence artificielle générative (GenAI) ne se limite plus à des applications de soutien telles que la programmation ou le marketing, mais est en train de redéfinir de manière intelligente et efficace l’ensemble des processus de production.

Toutefois, un important fossé de numérisation subsiste entre les entreprises. Si 35% des start-up exploitent l’IA pour créer des produits entièrement nouveaux, seules 11% des grandes entreprises parviennent à en faire autant.

"La plupart des grands groupes peinent encore à réaliser une numérisation de base ou se contentent d’appliquer l’IA à des tâches administratives simples, sans véritablement toucher au cœur des processus de production", souligne le rapport.

Lors du séminaire organisé par la HUB ce week-end, Nguyên Xuân Thành, enseignant en politiques publiques à l’Université Fulbright Vietnam, a expliqué que les enquêtes enregistrent un niveau élevé d’accès à l’IA en raison de la popularité d’outils tels que ChatGPT.

Appliquer l’IA dans la vie quotidienne

Par exemple, le rapport "e-Conomy SEA 2025" publié par Google, Temasek et Bain & Company indique que 81% des utilisateurs vietnamiens interagissent quotidiennement avec l’IA, un taux nettement supérieur à la moyenne mondiale. Par ailleurs, le Vietnam se classe 6e sur 40 dans l’Indice mondial de l’IA 2025 (WIN), 3e au niveau mondial en matière de confiance et 5e pour l’adoption de l’IA.

Selon Nguyên Xuân Thành, de nombreux Vietnamiens tirent parti d’outils comme ChatGPT dans leurs études et leur travail au quotidien. Mais, dans l’ensemble, le déploiement de solutions d’IA à un niveau approfondi n’a pas connu de hausse spectaculaire, si l’on se réfère à la consommation d’électricité récente.

Les données du Groupe Électricité du Vietnam (EVN) indiquent que la production totale d’électricité commercialisée en 2025 n’a augmenté que de 4,9% par rapport à 2024. "Une utilisation intensive de l’IA entraînerait une consommation électrique extrêmement élevée", a-t-il souligné.

Le Professeur-Docteur Trân Tho Dat, président du Conseil scientifique et de la formation de l’Université nationale d’économie, estime que l’intelligence artificielle est en train de véritablement s’infiltrer dans l’économie, mais que l’on ne dispose pas encore d’études exhaustives sur l’impact de cette technologie sur les nouveaux modes de production.

"Certaines recherches montrent que la transformation numérique permet d’augmenter la productivité du travail de 8 à 20%, selon les scénarios. En revanche, en ce qui concerne spécifiquement l’IA, il s’agit encore d’un champ largement ouvert à l’exploration", a-t-il indiqué.

Impacts

En 2025, l’impact direct et indirect des activités scientifiques et technologiques, pris dans leur ensemble, représente environ 2,5% du PIB, soit l’équivalent de 320.400 milliards de dôngs. Selon l’Office national des statistiques, ce chiffre a augmenté respectivement de 16,3% par rapport à 2024 et de 51% par rapport à 2020.

Néanmoins, il reste difficile de discerner l’empreinte concrète de l’IA et des technologies avancées dans l’amélioration de la productivité et leur contribution à la croissance. D’après la HUB, sur la période 2021-2025, la croissance moyenne du PIB a atteint environ 6,44%, avec une structure des moteurs de croissance qui demeure extensive, reposant principalement sur l’expansion du travail, du capital et une intégration rapide à l’économie mondiale.

Ces moteurs montrent toutefois des signes d’essoufflement, tandis que la transition vers un modèle de croissance davantage fondé sur la productivité, la qualité et la durabilité progresse lentement et de manière inégale.

"La modernisation industrielle observée ces dernières années provient peu de l’intelligence et de la technologie, mais davantage du capital, de la main-d’œuvre ainsi que des services importés de l’étranger", estime la Professeure associée-Docteure Pham Thi Tuyêt Trinh, vice-doyenne de la Faculté d’économie internationale de la HUB.

Selon elle, pour atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres dans la période à venir, l’économie doit opérer une transition, passant d’un modèle fondé sur le capital, l’assemblage et les ressources externes à un modèle reposant sur la productivité, les services fondés sur le savoir et les capacités endogènes.

"Nous devons appliquer l’IA aux secteurs existants. Les services de connaissance et les technologies doivent devenir les moteurs clés de la montée en gamme industrielle, en plaçant les entreprises nationales au cœur de ce processus", a-t-elle recommandé.

Partageant le même point de vue, Nguyên Xuân Thành a estimé que les investissements massifs des grandes entreprises dans les infrastructures numériques et les infrastructures d’IA contribueront à renforcer la compétitivité de l’économie.

Toutefois, s’appuyant sur l’expérience internationale, l’expert souligne que le déploiement d’une nouvelle technologie nécessite généralement de nombreuses années avant que ses effets ne deviennent clairement perceptibles. À titre d’exemple, l’introduction de l’électricité dans la production industrielle a mis 35 à 40 ans avant d’en révéler pleinement les bénéfices, tandis que les technologies de l’information et de la communication ont nécessité 15 à 20 ans.

"Intégrer l’IA dans la production et en constater l’efficacité - depuis les phases d’expérimentation et d’ajustement jusqu’à la généralisation - constitue un défi de long terme", a souligné la Professeure associée-Docteure Pham Thi Tuyêt Trinh.

En ce qui concerne les perspectives économiques de 2026, les experts recommandent au Vietnam de maintenir la stabilité macroéconomique, de diversifier ses marchés, d’accélérer les réformes structurelles, de renforcer sa capacité de résilience et de tirer parti de la transition verte et numérique afin de préserver une dynamique de croissance durable. – CVN/VNA/VI