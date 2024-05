Le Vietnam rejoint le soutien des peuples autochtones du Canada

Le stand du Vietnam à la foire. Photo: VNA

L'Association des épouses, regroupant plus de 30 corps diplomatiques de pays au Canada (HOMSA), dont le Vietnam, a organisé une foire caritative pour collecter des dons afin de soutenir la communauté autochtone, à l’occasion de la Fête des mères (12 mai).

C'est la première fois que HOMSA organise une telle activité qui a attiré la participation de nombreux pays et constitue également une activité significative depuis la fin de la pandémie de COVID-19.

Le Vietnam comptait deux entreprises opérant dans le secteur du thé et du café, Cactus Café et Song Hy Tra, qui participaient à cet événement, grâce au soutien très actif de l’ambassade du Vietnam et de l'Office du commerce du Vietnam au Canada.

La conseillère commerciale de l'ambassade du Vietnam au Canada, Trân Thu Quynh, a déclaré que l'Office du commerce du Vietnam avait soutenu les entreprises et apporté ses produits pour collecter des fonds. Les produits présentés sont les plus typiques du Vietnam comme le thé, le café et surtout les produits céramiques.

Selon les organisateurs, tout l'argent recueilli seront reversés à un organisme de bienfaisance pour les femmes autochtones canadiennes.

HOMSA a été créée dans le but de créer des opportunités pour les épouses et les maris du corps diplomatique au Canada de se rencontrer et d'en apprendre davantage sur le Canada ainsi que sur la vie sociale au pays. Depuis sa création, elle a apporté de nombreuses contributions à travers diverses activités, notamment en soutenant des organismes caritatifs.

Selon la présidente de HOMSA, Carine Kjelsen, HOMSA s'est coordonnée avec une organisation caritative canadienne pour organiser une foire caritative afin de contribuer à soutenir les peuples autochtones, en particulier les femmes nouvellement mariées.

Elle a affirmé que HOMSA continuerait à maintenir ses activités basées sur l'expérience et la diversité culturelle de ses membres pour apporter des contributions plus positives à la société et aux Canadiens comme elle l’a fait dans le passé. -VNA/VI