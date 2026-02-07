Le Vietnam rejoint le cercle des producteurs de cacao aux saveurs fines

Le Vietnam a franchi une étape historique en intégrant officiellement la liste des pays producteurs de "cacao aux saveurs fines" (Fine Flavor Cocoa - FFC), devenant ainsi la deuxième nation asiatique à obtenir cette distinction décernée par l’Organisation internationale du cacao (ICCO).

Cette reconnaissance internationale confère au pays un avantage concurrentiel rare, lui permettant de conjuguer une diversité écologique exceptionnelle avec des modèles de culture agroforestière en phase avec les impératifs d’une agriculture à faible émission de carbone. Plutôt que de s’engager dans une course aux volumes, le Vietnam fait désormais le choix stratégique de bâtir sa réputation sur la qualité premium de ses fèves, le développement de sa marque et l’affirmation de son identité.

Le segment du cacao aux saveurs fines, qui représente environ 10 à 15% de la production mondiale, est particulièrement prisé par l’industrie du chocolat artisanal et haut de gamme. Longtemps perçue comme une culture secondaire et fragmentée, la filière cacao vietnamienne sort aujourd’hui de l’ombre pour devenir un levier important de la restructuration agricole, orientée vers la croissance verte, la réduction des émissions et l’intégration internationale.

Un modèle de culture du cacao à Dak Lak. Photo: VNA

Selon Nguyen Thi Thanh Mai, titulaire d'un master, de l’Institut des sciences agricoles et forestières des Hauts Plateaux du Centre (WASI), le cacao vietnamien se distingue par un profil aromatique puissant, une acidité naturelle équilibrée et des notes fruitées caractéristiques. Ces attributs répondent parfaitement aux nouvelles exigences du marché mondial, qui devrait peser plus de 37 milliards de dollars d’ici 2035 avec une croissance portée non pas par la consommation de masse, mais par le chocolat noir, artisanal, biologique, traçable et avec une production durable.

La province de Dak Lak, située dans les Hauts Plateaux du Centre , s’affirme comme le fer de lance de cette ambition nationale. Bénéficiant de terres basaltiques fertiles, d’un climat stable, d’une longue expérience agricole et d’un écosystème d’entreprises et de coopératives en pleine structuration, la région privilégie une approche de culture intercalaire sous couvert de caféiers ou d’arbres fruitiers, pratique emblématique de l’agriculture régénératrice.

Actuellement, sept coopératives locales collaborent étroitement avec des entreprises majeures telles que Puratos Grand-Place Vietnam, Marou, Ecom, etc., afin de structurer des chaînes de valeur durables. Ces derniers temps, la mise en place de chaînes de production agricoles fondées sur la chaîne de valeur dans la province de Dak Lak a enregistré des résultats initiaux encourageants. Toutefois, au regard du potentiel existant, l’ampleur des partenariats dans la filière cacao reste encore limitée et peu durables, principalement concentrés sur la production de matières premières, avec une transformation en profondeur insuffisante et une faible valeur ajoutée.

Pour répondre à ces enjeux, le secteur agricole de Dak Lak élabore actuellement un projet de développement de la filière cacao fondé sur une approche par chaîne de valeur, avec pour ambition de transformer la province en un véritable centre du cacao et du chocolat vietnamiens.

Dans cette dynamique, des investissements importants dans des technologies de pointe sont en cours dans la province. À titre d’exemple, l'Eurl Cacao Land projette la construction d’une usine moderne capable de traiter jusqu’à 10 000 tonnes de fèves par an. -VNA/VI