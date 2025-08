Le Vietnam rejette fermement les informations déformées sur les MIA et réaffirme sa coopération avec les États-Unis

Le 2 août, en réponse à la question d'un journaliste concernant la réaction du Vietnam aux informations publiées dans le rapport de la Ligue nationale des familles de prisonniers et de disparus américains en Asie du Sud-Est (National League of POW/MIA Families), relatives à la coopération humanitaire dans la recherche et l'identification des militaires américains portés disparus (MIA-Missing in Action) durant la guerre du Vietnam, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré : "Il s'agit d'informations déformées et mensongères, que nous rejetons fermement".

Depuis plus de 50 ans, la coopération humanitaire entre les gouvernements vietnamien et américain dans la recherche et l'identification des militaires américains portés disparus (MIA) est menée de manière active et efficace, a souligné Pham Thu Hang.

"Il s'agit d'un résultat extrêmement significatif, qui a contribué à promouvoir la coopération bilatérale sur les questions liées aux séquelles de la guerre, et qui constitue une preuve éclatante de l'esprit humanitaire, participant à l'établissement et au renforcement de la confiance mutuelle et de l'amitié entre le Vietnam et les États-Unis", a-t-elle indiqué.

L'efficacité de cette coopération est largement reconnue et hautement appréciée par la partie américaine, qui la considère comme un modèle en matière de coopération internationale.

Dans les temps à venir, les deux pays continueront à coopérer pleinement dans ce domaine, conformément à l'esprit de la Déclaration conjointe sur l'élévation de leur relation au niveau de partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable", a conclu la porte-parole. -VNA/VI