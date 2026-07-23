Le Vietnam réitère son soutien indéfectible à l’UNRWA

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang (droite), et le directeur par intérim de l’UNRWA, Christian Saunders, le 22 juillet à Manille, aux Philippines. Photo: VNA

Le Vietnam continuera de plaider en faveur de la garantie des conditions nécessaires permettant à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) de remplir pleinement ses fonctions et ses missions confiées par l’ONU, a déclaré le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, lors d’une rencontre avec le directeur par intérim de l’UNRWA, Christian Saunders, le 22 juillet à Manille, aux Philippines. Le Vietnam continuera de plaider en faveur de la garantie des conditions nécessaires permettant à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) de remplir pleinement ses fonctions et ses missions confiées par l’ONU, a déclaré le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, lors d’une rencontre avec le directeur par intérim de l’UNRWA, Christian Saunders, le 22 juillet à Manille, aux Philippines.

Au cours de cet échange, Christian Saunders a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers le Vietnam pour son soutien politique constant et ses contributions concrètes aux opérations de secours d'urgence de l’agence. Le responsable onusien a salué la position à la fois responsable et cohérente de Hanoï sur la question palestinienne, ainsi que les efforts soutenus du pays pour venir en aide aux populations civiles de la bande de Gaza.

Il a également partagé un état des lieux alarmant des conditions d'intervention sur le terrain, précisant que malgré des difficultés extrêmes, l’UNRWA maintient environ 11 000 employés dans la bande de Gaza pour fournir de l’aide humanitaire, des services essentiels d’éducation, de santé et d’assainissement.

Christian Saunders a par ailleurs alerté sur les difficultés croissantes de la situation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, marquée par des déplacements forcés de populations, la fermeture d'établissements scolaires et médicales, ainsi que par les entraves croissantes aux activités de l'agence. Face à ces défis, il a souligné la nécessité impérieuse pour la communauté internationale de maintenir une attention et une aide soutenues envers le peuple palestinien.

Pour sa part, le vice-ministre Dang Hoang Giang a réitéré le soutien ferme du Vietnam au rôle et aux missions de l’UNRWA, louant les efforts de l'organisation visant à assurer une assistance humanitaire, éducative et médicale à la population dans un contexte géopolitique particulièrement complexe. Il a exprimé ses plus sincères condoléances pour les pertes humaines subies par le personnel de l'agence ces derniers temps.

Le représentant vietnamien a précisé que son pays recherche activement des modalités de soutien pragmatiques pour le peuple palestinien et se tient prêt à participer aux efforts de secours humanitaire, de relèvement et de reconstruction de la bande de Gaza dès que les conditions le permettront. Le Vietnam entend mobiliser son expertise et ses capacités dans des secteurs appropriés tels que la construction, l’ingénierie, la santé, l’éducation et la gestion des conséquences des conflits. À cet effet, il a invité l’UNRWA à poursuivre le partage d’informations et de conseils sur les besoins réels du terrain afin d'optimiser l'efficacité de l'aide vietnamienne.

En conclusion, les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination dans la période à venir. Le vice-ministre Dang Hoang Giang a insisté sur le fait que toute initiative et tout mécanisme d’assistance doivent s’inscrire en complémentarité avec les efforts des Nations unies, en valorisant le rôle central de l'organisation pour garantir que le soutien parvienne directement aux populations les plus vulnérables.

Pour sa part, Christian Saunders a salué la volonté et les contributions potentielles du Vietnam, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la construction, de la santé et de l'éducation, et a encouragé le pays à continuer de porter sa voix dans les instances internationales pour favoriser des solutions visant améliorer la situation humanitaire et créer les conditions propices au redressement et à la reconstruction de la bande de Gaza. -VNA/VI