Le Vietnam regrette que le Département américain du Commerce n'ait pas reconnu le pays comme une économie de marché

Le ministère de l'Industrie et du Commerce regrette que le 2 août 2024, le Département américain du Commerce ait publié une conclusion selon laquelle, bien que de nombreux changements positifs aient été enregistrés dans l'économie vietnamienne ces derniers temps, il n'a toujours pas reconnu le Vietnam en tant que pays à économie de marché.

Cela signifie que les entreprises exportant des produits vietnamiens vers le marché américain continueront d'être discriminées dans les enquêtes antidumping et antisubventions américaines et que les coûts réels de leur production ne seront toujours pas reconnus mais devront utiliser la « valeur de remplacement » d'un pays tiers pour calculer la marge de dumping.

Si le Département américain du Commerce examinait objectivement et équitablement les dossiers et les pratiques au Vietnam, il serait en mesure de reconnaître le fait que le Vietnam est déjà une économie de marché, comme le reconnaissent 72 autres économies, y compris les grandes comme le Royaume-Uni, le Canada, le Mexique, l’Australie, le Japon, l’Inde, la République de Corée, la Nouvelle-Zélande...

Au cours des 20 dernières années, l'économie vietnamienne a connu des changements et des développements remarquables. Le Vietnam a signé et mis en œuvre avec succès 17 accords de libre-échange, y compris des accords de libre-échange de nouvelle génération avec des normes élevées avec l'Union européenne, les pays du CPTPP et le Royaume-Uni, comportant de nombreux engagements étendus et complets allant de réductions d'impôts à l'amélioration des normes du travail, en passant par la protection de l'environnement, la garantie du développement durable, les achats publics, la transparence.

Ces changements ont été clarifiés dans plus de 20 000 pages d'informations et de documents que le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a envoyés au Département américain du Commerce, démontrant les progrès considérables du Vietnam sur les six critères fixés par le département lorsqu'il envisage la reconnaissance d'un pays à économie de marché.

Les arguments fournis par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce au Département américain du Commerce démontrent également de manière complète et cohérente que le niveau de mise en œuvre de ces six critères par le Vietnam est au moins égal, et souvent meilleur, que celui réalisé par d’autres pays reconnus comme économies de marché et sont en fait équivalents ou meilleurs que les pays qui ont toujours été considérés comme des économies de marché. Par conséquent, sur la base des critères spécifiques du droit américain, la reconnaissance d’une économie de marché pour le Vietnam est une réalité objective et équitable.

Le ministère vietnamien remercie 41 organisations, individus et associations des affaires et commerciales américaines qui ont exprimé leur ferme soutien à la reconnaissance du Vietnam en tant qu'économie de marché, y compris des organisations, des individus représentant des entreprises américaines telles que l'Association nationale agricole des États-Unis, la Chambre de commerce américaine, le Conseil d’affaires Etats-Unis-ASEAN, l’Association américaine des ventes au détail et souhaite continuer à recevoir la compagnie des organisations et des individus ci-dessus.

Dans les temps à venir, le ministère vietnamien étudiera et analysera les arguments dans le rapport d'évaluation de l’économie vietnamienne du Département américain du Commerce, complétera et perfectionnera les arguments nécessaires pour demander au Département américain du Commerce de réexaminer le statut d’économie de marché pour le Vietnam afin de concrétiser le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, promouvant ainsi la coopération bilatérale en matière économique, commerciale et d'investissement et apportant des avantages pratiques aux entreprises et aux citoyens des deux pays.

En outre, le ministère vietnamien accompagnera les entreprises vietnamiennes exportant vers le marché américain dans les affaires d'enquêtes antidumping et antisubventions afin de garantir leurs intérêts. - VNA/VI