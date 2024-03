Le Vietnam réfute résolument les revendications illégales en Mer Orientale

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA

Comme l’a affirmé à plusieurs reprises, le Vietnam dispose de preuves historiques et fondements juridiques suffisants pour affirmer sa souveraineté sur Hoang Sa (Paracels) et Truong Sa (Spratleys), conformément au droit international, ainsi que sa souveraineté et ses droits souverains et sa juridiction sur ses eaux territoriales établie conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Cette déclaration a été faite le 23 mars par la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse aux questions des journalistes concernant la position du Vietnam sur la déclaration faite le 14 mars par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin et la déclaration du 17 mars du ministère philippin des Affaires étrangères



Concernant les revendications en Mer Orientale qui sont contraires au droit international et violent la souveraineté du Vietnam sur Hoàng Sa et Truong Sa ainsi que la souveraineté, les droits souverains et la juridiction du Vietnam sur ses eaux territoriales établies conformément à la CNUDM de 1982, la position du Vietnam est toujours claire et cohérente et a été affirmée à plusieurs reprises.



"Le Vietnam s’oppose et rejette résolument toutes ces affirmations", a déclaré la porte –parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères.



"Le Vietnam souhaite que les pays concernés respectent véritablement les dispositions de la CNUDM de 1982 et contribuent ensemble au maintien de la paix et de la stabilité et à la recherche de solutions fondamentales à long terme en Mer Orientale", a-t-elle ajouté. – VNA/VI