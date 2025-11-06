Le Vietnam réélu vice-président de la 43e session de la Conférence générale de l’UNESCO

La délégation vietnamienne participant à la 43e session de la Conférence générale de l’UNESCO, à Samarcande, en République d’Ouzbékistan. Photo : VNA

Le Vietnam a été réélu vice-président de la 43e session de la Conférence générale de l’UNESCO, qui se tient du 30 octobre au 13 novembre 2025 dans la ville de Samarcande, en République d’Ouzbékistan.

L’élection du Vietnam à ce poste lors des deux sessions consécutives témoigne de la position, du prestige et de la capacité croissants du Vietnam à contribuer aux institutions multilatérales mondiales, tout en affirmant le soutien et la confiance de la communauté internationale dans le rôle proactif, responsable et la capacité de gouvernance du pays dans le cadre de l’UNESCO.

Cette année marque le 80e anniversaire de la fondation de l’UNESCO - huit décennies au service de la paix, de la compréhension mutuelle et du développement durable, a déclaré mardi 4 novembre le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngô Lê Van, lors de la séance plénière de la 43e session de la Conférence générale de l’UNESCO.

Le vice-ministre, également président de la Commission nationale du Vietnam pour l’UNESCO, a conduit à la 43e session une délégation vietnamienne qui comprend la cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO Nguyên Thi Vân Anh, des représentants de la Commission nationale du Vietnam pour l’UNESCO, et de certains ministères et collectivités locales.

Exprimant le soutien du Vietnam aux grandes lignes du Programme et budget 2026–2029 de l’UNESCO, il a déclaré que le Vietnam partage profondément la conviction que «l’éducation est la clé de l’avenir» et soutient les efforts de l’UNESCO pour la réalisation de l’ODD4 qui consiste à assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

Le gouvernement vietnamien a décidé d’exonérer les frais de scolarité pour tous les élèves des établissements publics à partir de 2025. Cette mesure s’inscrit dans une réforme majeure visant à bâtir un système éducatif inclusif, équitable et de qualité, où chaque enfant, quelle que soit son origine, peut accéder à l’apprentissage et à la connaissance, a-t-il fait savoir.

Dans un monde fragmenté d’aujourd’hui, la culture devra constituer un pilier de paix, de progrès et de prospérité. Elle devra être également le fondement et la force endogène du développement durable, a-t-il plaidé.

Dans cet esprit, le Vietnam a proposé à l’UNESCO de proclamer une «Décennie internationale de la culture pour le développement durable» , afin de mobiliser la puissance créative de la culture et de contribuer à l’effort collectif visant à donner à la culture une juste place dans nos politiques de développement à tous les niveaux.

Au niveau national, le Vietnam élabore actuellement une nouvelle politique qui s’appelle une Résolution sur la relance et le développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère.

Dans le domaine des sciences, le vice-ministre Ngô Lê Van a partagé que le Vietnam met en œuvre une politique nationale ambitieuse sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, considérées comme moteurs d’une percée de développement.

En octobre dernier, le Vietnam a accueilli avec succès la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoi) - l’un des plus grands événements de signature des traités internationaux de ces dix dernières années, avec la participation de 72 pays. Le pays a également célébré le 50e anniversaire du Programme hydrologique international (PHI) et le 60e anniversaire du Programme des sciences de l’eau à l’occasion de la réunion du Comité régional Asie–Pacifique du PHI à Hanoi.

Nous sommes également fiers des récentes reconnaissances par l’UNESCO : l’inscription du Complex Yên Tu – Vinh Nghiêm – Côn Son, Kiêp Bac dans la Liste des patrimoines mondiaux, la commémoration du 300e anniversaire de la naissance du grand érudit Lê Quy Dôn et l’adhésion de Hô Chi Minh-Ville au Réseau des Villes créatives dans le domaine du film. Ces distinctions honorent non seulement le Vietnam, mais aussi les valeurs universelles de diversité culturelle et d’innovation, a-t-il poursuivi.

L’année 2026 marquera une étape importante : le 50e anniversaire du partenariat solide et durable entre le Vietnam et l’UNESCO. Le Vietnam souhaite demeurer non seulement un membre actif de l’UNESCO, mais aussi un partenaire co-concepteur de l’avenir, contribuant à une nouvelle phase de cinquante ans de coopération globale, concrète et efficace, au service d’un monde de paix, de stabilité et de prospérité partagée, a-t-il déclaré.

A cette occasion, le vice-ministre Ngô Lê Van a rencontré la directrice générale en exercice de l’UNESCO, la Française Audrey Azoulay, et l’Égyptien Khaled el-Enany qui la succédra le 14 novembre à la tête de l’UNESCO. Il a également eu des rencontres avec le président de la 43e session, Khondker M. Talha, le premier vice-ministre des Affaires étrangères, Aloyev Bakhromjon Juraboyevich et certains chefs des délégations. – VNA