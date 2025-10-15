Le Vietnam réélu au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2026–2028

Le 14 octobre (heure locale), l’Assemblée générale des Nations Unies a procédé à l’élection des membres du Conseil des droits de l’homme (CDH) pour le mandat 2026–2028.

Le Vietnam a été réélu à ce poste avec 180 voix pour, soit le score le plus élevé du Groupe des États d’Asie-Pacifique. Le pays est également le seul membre du CDH pour l’Asie-Pacifique pour la période 2023–2025 à avoir été reconduit pour un nouveau mandat.

Lors de la séance d’élection, à laquelle participaient 190 États membres, 14 pays ont été élus au CDH pour le mandat 2026–2028 : le Vietnam, l’Inde, le Pakistan, l’Irak, l’Égypte, l’Afrique du Sud, l’Île Maurice, l’Angola, l’Estonie, la Slovénie, le Chili, l’Équateur, l’Italie et le Royaume-Uni.

Ce résultat témoigne de la confiance et de l’estime de la communauté internationale envers les engagements et les efforts soutenus du Vietnam en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, ainsi que de ses contributions actives et constructives au sein du CDH durant le mandat 2023–2025. Il illustre également la reconnaissance du rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale, en tant que membre responsable, partenaire fiable et acteur engagé pour la paix, la coopération et le développement durable.

Des représentants de pays viennent féliciter le Vietnam. Photo : VNA

Pour son troisième mandat au Conseil, le Vietnam poursuivra huit priorités majeures, dont le renforcement de l’efficacité des activités du CDH ; la garantie des droits de l’homme dans le contexte du changement climatique et de la transformation numérique ; la promotion de l’égalité des sexes ; la protection des groupes vulnérables ; la défense des droits à la santé, au travail, à l’éducation et à l’éducation. Le pays continuera à œuvrer, dans un esprit de respect et de compréhension mutuelle, de dialogue et de coopération, pour la réalisation du principe : « Respect et compréhension – Dialogue et coopération – Tous les droits de l’homme pour tous ».

Lors de sa candidature, le Vietnam avait présenté 12 engagements volontaires couvrant divers domaines liés aux droits de l’homme. Ces engagements seront mis en œuvre de manière rigoureuse, en lien avec les initiatives et mécanismes onusiens et régionaux, avec le processus de mise en oeuvre des recommandations acceptées par le pays, avec les missions stratégiques visant à faire entrer le Vietnam dans la nouvelle phase de développement, notamment à travers la construction de l’État de droit, la réforme juridique, l’intégration internationale, l’innovation et la transformation numérique.

Le mandat du Vietnam au Conseil des droits de l’homme débutera officiellement le 1er janvier 2026. - VNA/VI