Le Vietnam réduit ses importations de substances appauvrissant la couche d’ozone

En 2025, le quota d’importation vietnamien de HCFC (substances appauvrissant la couche d’ozone) sera fortement réduit à 1.300 tonnes, soit la moitié du quota de 2024, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement cité par le Government News.

Le ministère a publié une décision concernant l’attribution de quotas d’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone et de gaz à effet de serre réglementés en vertu du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone en 2025.

Toutes les substances importées sont du chlorodifluorométhane (HCFC-22) qui appartient à la famille des hydrochlorofluorocarbures (HFC), un groupe de gaz synthétiques principalement utilisés dans le monde pour la réfrigération et la climatisation domestiques et commerciales.

Le quota d’importation de gaz à effet de serre en 2025 équivaut à près de 13 millions de tonnes de CO2. Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a indiqué que cette année marque la première année de mise en œuvre de la feuille de route visant à réduire les importations de HCFC dans le cadre du plan national de gestion et d’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone.

Plus précisément, entre 2025 et 2029, le quota d’importation de HCFC sera maintenu à 1 300 tonnes par an (soit une réduction de 67,5 % par rapport à la consommation de référence).

À partir de 2030, le quota d’importation annuel moyen sera réduit à 100 tonnes (soit une réduction de 97,5 %). Le Vietnam n’importera plus d’autres HCFC à partir de 2040.

Pour les HFC (fluides frigorigènes à fort potentiel de réchauffement climatique), les quotas d’importation diminueront également progressivement conformément à la feuille de route établie. D’ici 2045, le Vietnam n’importera plus qu’une quantité équivalente à des émissions de 2,7 millions de tonnes de CO2 (soit une réduction de 80% par rapport à la consommation de référence).

D’ici 2045, le Vietnam prévoit de réduire ses émissions de plus de 11 millions de tonnes de CO2 grâce à la gestion et à l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone et des gaz à effet de serre contrôlés, contribuant ainsi à l’objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050, comme engagé lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26). – VNA/VI