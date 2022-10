Le Vietnam reconnaît le soutien du GGGI dans la promotion du développement durable

La vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Thi Bich Ngoc, a participé le 27 octobre à Séoul à une session plénière du Conseil de l'Institut mondial de la croissance verte (GGGI).



Photo: VNA

Au nom du gouvernement vietnamien, la vice-ministre Nguyen Thi Bich Ngoc a prononcé un discours reconnaissant les contributions du GGGI au développement du Vietnam, en particulier dans le domaine de la promotion de la croissance verte et du développement durable.

Par l'intermédiaire de son bureau de représentation au Vietnam, le GGGI travaille avec le ministère du Plan et de l'Investissement pour développer un certain nombre de projets de transformation verte afin d'aider le Vietnam à atteindre ses objectifs climatiques, a-t-elle fait savoir.

Outre des réunions du Conseil et une semaine de la croissance verte organisées par le GGGI (Global Green Growth Institute), la vice-ministre vietnamienne a eu des rencontres avec le président du GGGI, Ban Ki-moon, et le directeur général, Frank Rijsberman. Elle a également participé à un débat de niveau ministériel, avec des représentants du Kirghizistan, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Zambie, du Laos et du Cambodge.

Lors des rencontres, Ban Ki-moon et Frank Rijsberman ont tous affirmé leur volonté de coopérer durablement avec le Vietnam pour promouvoir un développement économique vert et durable, augmenter la résilience aux chocs extérieurs et offrir de nouvelles opportunités au profit du peuple vietnamien.