Le Vietnam reçoit un paiement de 51,5 millions de dollars de la Banque mondiale pour des réductions d'émissions

Le Vietnam a reçu un paiement de 51,5 millions de dollars de la Banque mondiale pour des réductions d'émissions vérifiées, ce qui en fait le premier pays d’Asie de l'Est-Pacifique à recevoir un paiement basé sur les résultats du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF). Photo: baotainguyenmoitruong.vn

Le paiement, annoncé le 21 mars, a été versé au Vietnam pour avoir réduit de 10,3 millions de tonnes ses émissions de carbone entre le 1er février 2018 et le 31 décembre 2019, dans le cadre de ses efforts visant à réduire la déforestation et la dégradation des forêts, communément appelés REDD , et à accroître le carbone stocké dans les forêts grâce au reboisement. Il bénéficiera à 70.055 propriétaires forestiers et à 1.356 communautés proches de la forêt.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan a déclaré que le Vietnam avait généré des réductions d’émissions supérieures au volume contracté avec le FCPF et peut vendre les crédits à des acheteurs tiers par le biais d’accords bilatéraux ou de marchés du carbone.

De plus, ce paiement marque une avancée permettant au Vietnam de rejoindre le marché mondial des crédits carbone, ouvrant de nouvelles opportunités pour financer ses objectifs et engagements ambitieux en matière de climat, a déclaré le ministre.

Le programme national de réduction des émissions permettra de protéger la plupart des forêts du pays, couvrant 3,1 millions des 5,1 millions d’hectares de terres dans la zone du programme.

Ces forêts revêtent une importance écologique considérable et comprennent cinq corridors de conservation reconnus à l'échelle internationale. Elles abritent également 12% de la population vietnamienne, dont 13 ethnies minoritaires et de nombreuses communautés dépendantes de la forêt.

Grâce à une gestion forestière améliorée, à des investissements dans le secteur forestier et à l'amélioration des politiques agricoles, le programme augmente à la fois l'étendue et la qualité de la couverture forestière en collaboration avec les communautés locales. -VNA/VI