Le Vietnam réalise des progrès significatifs en matière de couverture vaccinale infantile. Photo : VNA

Le Vietnam a réalisé des progrès remarquables dans son programme de vaccination infantile, contribuant ainsi à protéger les enfants contre les maladies évitables par la vaccination, selon les observations publiées le 16 juillet par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam.



Selon ces entités, en 2024, le taux de couverture vaccinale pour la première dose du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC1) chez les enfants a atteint 99 %, soit une augmentation significative par rapport aux 80 % enregistrés en 2023. Ce niveau représente non seulement une reprise complète par rapport à la période précédant la pandémie de COVID-19, mais dépasse également le taux atteint en 2019.



Le nombre d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin, dits « zéro dose », est passé de 274.000 en 2023 à seulement 13.000 en 2024, soit une réduction de plus de 95 %. Ces chiffres reflètent les efforts coordonnés du gouvernement, du personnel médical, des familles et de la communauté dans son ensemble pour élargir l'accès à la vaccination dans le pays.



Selon l'OMS, ce résultat positif est dû au leadership fort du gouvernement, à l'approvisionnement rapide en vaccins et à la mobilisation efficace du système de santé. Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole 2024-2025, près de 1,3 million d'enfants vietnamiens ont été vaccinés, contribuant ainsi à endiguer une récente épidémie de la maladie.



Le Dr Jennifer Horton, Représentante adjointe de l'OMS au Vietnam, a souligné que ces réalisations démontrent la capacité du pays à rétablir et à renforcer ses services de vaccination au lendemain de la pandémie, soulignant le travail acharné de milliers de professionnels de santé.



De son côté, le Dr Nguyen Huy Du, Chef par intérim du Programme de survie et de développement de l'enfant de l'UNICEF au Vietnam, a déclaré que les progrès réalisés témoignent de l'engagement fort du pays en faveur de la santé infantile et du renforcement des soins de santé primaires.



Avec 1,8 million d'enfants non vaccinés dans la région Asie de l'Est et Pacifique, le cas du Vietnam envoie un message clair : avec une volonté politique, un approvisionnement adéquat en vaccins, des services mobiles et l'engagement communautaire, il est possible de vacciner tous les enfants.



En 2024, le taux de couverture vaccinale par trois doses du vaccin DTC (DTC3) est passé de 65 % à 97 %, tandis que la première dose du vaccin contre la rougeole a atteint 98 %, contre 82 % l'année précédente.



L'OMS et l'UNICEF ont toutefois averti que des difficultés subsistaient. Quelque 40 000 enfants n'ont pas reçu la troisième dose du vaccin DTC et 27.000 autres n'ont pas été vaccinés contre la rougeole. Cette situation est due à des facteurs tels que les barrières géographiques, les difficultés d'accès dans les zones reculées et les effets persistants de la pandémie sur le système de santé.



Les deux organisations internationales ont recommandé de poursuivre les investissements dans les activités de sensibilisation communautaire, la formation des agents de santé et la lutte contre la désinformation sur les vaccins. Elles ont également souligné l'importance de maintenir une chaîne d'approvisionnement sûre et continue pendant la restructuration du système de santé.



Elles ont également exhorté le gouvernement vietnamien à encourager la participation du secteur privé aux services de vaccination de routine et à renforcer la capacité des collectivités locales à mettre en œuvre des stratégies efficaces ciblant les populations vulnérables.



L’exemple du Vietnam démontre que, même face aux défis mondiaux, les pays qui adoptent des politiques de santé fortes et équitables peuvent réaliser des gains substantiels et durables en matière de couverture vaccinale infantile, ont conclu l’OMS et l’UNICEF. - VNA/VI