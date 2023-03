Le Vietnam réalise de manière cohérente la politique de respect et de garantie de la liberté de religion

Le vice-Premier ministre Le Minh Khai a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam mettaient en œuvre de manière cohérente la politique de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion, de garantie de l'égalité entre les religions et de promotion des valeurs culturelles, la bonne éthique et les ressources des religions pour le développement du pays.

En recevant le 1er mars à Hanoï le pasteur Franklin Graham, président de l'Association pour l'évangélisation Billy Graham, président de Samaritan' Purse, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a partagé des résultats de la lutte contre le COVID-19 au Vietnam, avec les contributions considérables de la communauté religieuse, y compris le protestantisme.

La Constitution de 2013 de l'État du Vietnam affirme que le droit à la liberté de croyance et de religion est un droit humain fondamental. En particulier, la Loi sur la croyance et la religion de 2016 a créé un cadre juridique solide pour mieux garantir le droit des gens à la liberté de croyance et de religion, a-t-il déclaré.

Au Vietnam, il n'y a pas de conflit religieux. Les religions vivent en harmonie, les religieux participent activement à la construction et au développement du pays.



Le dirigeant vietnamien a souhaité qu'en tant que président de l'Association pour l'évangélisation Billy Graham, le pasteur Franklin Graham promeuve les contributions positives des protestants aux activités de la religion et de la vie au Vietnam.

Il a souhaité que le pasteur ait de riches expériences sur la vie religieuse au Vietnam et voie les réalisations de la politique de respect de la liberté de croyance et de religion du Parti et de l'État vietnamiens, ce sera très différent de ce que le Département d'État américain a mentionné dans son rapport annuel sur la situation de la religion au Vietnam.

Il s’est déclaré convaincu que par des expériences pratiques, le pasteur Franklin Graham et la délégation américaine auront une voix pour contribuer à présenter l'image d’un pays vietnamien beau, hospitalier, de liberté de religion et de croyance au gouvernement, au peuple américains comme aux amis internationaux, aidant le Département d'État américain à comprendre et à retirer bientôt le Vietnam de la liste des pays subissant d'une surveillance spéciale sur la religion.

Le Minh Khai a remercié Samaritan's Purse pour avoir soutenu la mise en oeuvre de projets d'eau potable et d'assainissement rural et aidé les enfants défavorisés au Vietnam.

Le pasteur Franklin Graham, pour sa part, s’est déclaré convaincu que l'économie vietnamienne reviendra plus forte qu'auparavant.

Il a exprimé sa joie d'être touché par la liberté religieuse au Vietnam, a remercié le gouvernement vietnamien d'avoir créé les conditions pour qu'il retourne au Vietnam pour accomplir sa mission.

« Je suis très heureux de partager avec le monde politique et le peuple des États-Unis la liberté religieuse que j'ai vécue au Vietnam », a déclaré le pasteur Franklin Graham. -VNA/VI