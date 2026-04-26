Le Vietnam réaffirme son soutien à la vision « l’UNESCO pour l’humain »

Le Vietnam a réitéré son engagement en faveur d’un multilatéralisme renforcé et d’une approche centrée sur l’humain lors de la 224e session du Conseil exécutif de l’UNESCO, tenue à Paris du 8 au 23 avril.

Réunissant 58 États membres et plus de 100 observateurs, cette session marquait une étape charnière pour la nouvelle gouvernance de l’Organisation pour le mandat 2025-2029, avec pour objectif de définir les orientations stratégiques des réformes et de renforcer la coopération internationale. La délégation vietnamienne était conduite par Ngo Le Van, vice-ministre des Affaires étrangères et président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO.

Lors de son intervention, le vice-ministre Ngo Le Van a souligné que, dans un contexte mondial marqué par des défis multiples et imbriqués, le multilatéralisme, la coopération internationale et l’UNESCO jouent un rôle clé dans la promotion du dialogue et de la coopération au service de la paix et du développement durable.

Il a réaffirmé le soutien du Vietnam à la vision « UNESCO pour les peuples », qui place l’humain au cœur de l’action de l’Organisation, en veillant à ce que politiques et programmes répondent aux besoins concrets des populations, notamment des groupes vulnérables.

Le responsable vietnamien a également renouvelé l’appui de son pays à la feuille de route de réforme « UNESCO80 », axée sur les missions fondamentales de l’Organisation, ses priorités stratégiques, l’approche interdisciplinaire ainsi que le rôle des commissions nationales et des bureaux de terrain. Il a insisté sur la nécessité de diversifier les ressources et de renforcer les partenariats mondiaux afin d’accroître l’efficacité de l’Organisation.

Ngo Le Van a indiqué qu’à la suite du succès du 14e Congrès national du Parti au début de 2026, le Vietnam est entré dans une nouvelle phase de développement, avec l’ambition de devenir un pays à revenu élevé d’ici le milieu du siècle. Il a souligné qu’une croissance véritablement porteuse de sens doit être inclusive, équitable et durable, sans laisser personne de côté ni compromettre l’avenir des générations futures.

À l’occasion du 50e anniversaire du partenariat entre le Vietnam et l’UNESCO cette année, le Vietnam s’est engagé à demeurer non seulement un membre actif, mais aussi un partenaire contribuant de manière concrète et efficace à la construction d’un monde pacifique, stable et prospère.

En marge de la session, la délégation vietnamienne a multiplié les rencontres de haut niveau avec plusieurs hauts responsables de l’UNESCO, dont le directeur général Khaled El-Enany, la directrice générale adjointe Åsa Regnér, ainsi que d’autres responsables et partenaires internationaux, afin de promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale et de mobiliser le soutien aux candidatures et initiatives du Vietnam.

Les responsables de l’UNESCO et plusieurs chefs de délégation ont salué le dynamisme du développement vietnamien et sa vision stratégique, présentant le pays comme un modèle de coopération avec l’Organisation, notamment en matière d’équilibre entre préservation du patrimoine, développement socio-économique, tourisme durable et amélioration des moyens de subsistance.

Le Vietnam a, à cette occasion, appelé à un soutien accru de l’UNESCO pour plusieurs initiatives et dossiers de candidature, notamment dans les domaines du patrimoine culturel et naturel, ainsi que pour l’Initiative de Décennie internationale de la culture au service du développement durable.

Les responsables de l’UNESCO et du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) ont exprimé leur engagement à accompagner le Vietnam dans ces démarches.

Enfin, Ngo Le Van a invité le directeur général de l’UNESCO à effectuer une visite au Vietnam à l’occasion du 50e anniversaire des relations bilatérales et à participer à la signature d’un mémorandum de coopération pour la période 2026-2030. Il a également convié les dirigeants de l’Organisation à prendre part à plusieurs conférences internationales que le Vietnam accueillera prochainement.

Les responsables de l’UNESCO ont salué ces initiatives et indiqué qu’ils confirmeraient leur participation dans les meilleurs délais. -VNA/VI